韓國娛樂圈盛事《2025年MAMA頒獎典禮》睽違7年在香港舉辦，今（29）日迎來活動第2天，GD在典禮結束前帶來一連串經典歌曲的精采表演，其中在唱到〈無題〉時，他深情詮釋歌詞中對前女友的心痛心情，表情看起來非常悲傷，不斷往上看，還突然跳了1秒的芭蕾，引發全場尖叫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
GD在今晚一連帶來多首神曲，其中在獻唱〈無題〉時，他脫下今晚一直戴著的墨鏡，深情嗓音完美呈現出歌詞中痛苦與遺憾的心情，還唱一唱突然走到一邊，跳了1秒的芭蕾，讓現場尖叫聲不斷。GD的演出也讓全場都沉浸在他的精采表演，瞬間將頒獎典禮變成他的專場演唱會，證明他不變的實力與人氣。

▲GD的精采表演，瞬間把MAMA變成專場舞台。（圖／Mnet Plus）
▲GD的精采表演，瞬間把MAMA變成專場舞台。（圖／Mnet Plus）
GD奪年度藝人獎　偷劇透BIGBANG將回歸

GD在今晚奪下多個獎項，不只有「最佳男SOLO舞蹈表演獎」、「最佳男藝人獎」，還獲得大獎之一的「年度藝人獎」，在說得獎感言時，GD還表示明年不會孤單，會跟朋友一起來玩，似乎在暗示BIGBANG即將回歸，讓外界都非常期待。

2025年《MAMA》頒獎時間地點、線上看連結：

日　　期：2025年11月28日（星期五）18：30典禮（紅毯活動因宏福苑大火取消）
　　　　　2025年11月29日（星期六）18：30典禮（紅毯活動因宏福苑大火取消）
地　　點：香港啟德主場館
收　　看：HBO MAX（台灣地區：連結
　　　　　MyVideo（台灣地區：連結
　　　　　Mnet Plus（YouTube：連結部分地區需跨VPN
　　　　　Mnet K-Pop（YouTube：連結部分地區需跨VPN
　　　　　Mnet TV（YouTube：連結部分地區需跨VPN
　　　　　M2（YouTube：連結部分地區需跨VPN
　　　　　KCON Official（YouTube：連結部分地區需跨VPN
典禮主持：朴寶劍（28日）、金憓秀（29日）

相關新聞

MAMA／GD權志龍15mins表演歌單！台上嗨唱中文、〈無題〉聽得到

MAMA／周潤發哽咽現身！請全場起立哀悼香港：讓我們默哀這一瞬間

MAMA／GD麥克風穿婚紗！深情唱〈DRAMA〉飆中文：問我愛你有多深

MAMA／GD得年度藝人最大賞！睽違10年合體周潤發　手牽手超害羞