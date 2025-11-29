韓國娛樂圈盛事《2025年MAMA頒獎典禮》睽違7年在香港舉辦，今（29）日迎來活動第2天，GD在典禮結束前帶來一連串經典歌曲的精采表演，其中在唱到〈無題〉時，他深情詮釋歌詞中對前女友的心痛心情，表情看起來非常悲傷，不斷往上看，還突然跳了1秒的芭蕾，引發全場尖叫。
GD在今晚一連帶來多首神曲，其中在獻唱〈無題〉時，他脫下今晚一直戴著的墨鏡，深情嗓音完美呈現出歌詞中痛苦與遺憾的心情，還唱一唱突然走到一邊，跳了1秒的芭蕾，讓現場尖叫聲不斷。GD的演出也讓全場都沉浸在他的精采表演，瞬間將頒獎典禮變成他的專場演唱會，證明他不變的實力與人氣。
GD奪年度藝人獎 偷劇透BIGBANG將回歸
GD在今晚奪下多個獎項，不只有「最佳男SOLO舞蹈表演獎」、「最佳男藝人獎」，還獲得大獎之一的「年度藝人獎」，在說得獎感言時，GD還表示明年不會孤單，會跟朋友一起來玩，似乎在暗示BIGBANG即將回歸，讓外界都非常期待。
2025年《MAMA》頒獎時間地點、線上看連結：
日 期：2025年11月28日（星期五）18：30典禮（紅毯活動因宏福苑大火取消）
2025年11月29日（星期六）18：30典禮（紅毯活動因宏福苑大火取消）
地 點：香港啟德主場館
收 看：HBO MAX（台灣地區：連結）
MyVideo（台灣地區：連結）
Mnet Plus（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
Mnet K-Pop（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
Mnet TV（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
M2（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
KCON Official（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
典禮主持：朴寶劍（28日）、金憓秀（29日）
