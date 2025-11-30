韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）昨（29）日從周潤發手中拿下年度最佳藝人大賞，風光領獎，致詞時GD也拋出震撼彈，表示明年就是BIGBANG出道20週年了，「明年我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」暗示BIGBANG明年即將回歸樂壇，還會在MAMA上合體表演，讓粉絲嗨爆了。
GD MAMA抱回3獎！預告BIGBANG明年回歸
GD沉寂7年後回歸KPOP樂壇，天王地位依然屹立不搖，昨日在MAMA頒獎典禮上拿到「最佳男歌手」、「最佳個人舞蹈表演－男藝人」、「年度最佳藝人」的獎座，成為本屆MAMA最大贏家。在台上發表得獎感言時，GD除了謝謝評審和粉絲的支持，同時也放話表示明年是BIGBANG出道20週年，「我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」
此言一出現場頓時歡聲雷動，GD很明顯是在預告團體BIGBANG明年即將回歸一事，更會在MAMA帶來全新演出。這個震撼彈讓V.I.P（官方粉絲名）都期待不已，畢竟BIGBANG上一張正規專輯還停留在2016年的《MADE》。
BIGBANG團員剩3人！去年MAMA合體全場嗨爆
2022年時，BIGBANG雖然有以4人形式推出數位單曲〈Still Life〉，但T.O.P也在同年2月宣布退出團體及公司YG，加上勝利因Burning Sun夜店事件退團，BIGBANG目前團員只剩下GD、太陽、大聲。
3人去年在MAMA頒獎典禮上也有驚喜現身，合體表演夯歌〈Home Sweet Home〉、〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉，讓坐在台下的眾多韓國偶像們都忍不住起身跟著一起搖擺，明年3人如果能再度帶來合體舞台，勢必又會嗨翻全場，創造新一波話題熱度。
資料來源：Mnet K-POP YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
GD沉寂7年後回歸KPOP樂壇，天王地位依然屹立不搖，昨日在MAMA頒獎典禮上拿到「最佳男歌手」、「最佳個人舞蹈表演－男藝人」、「年度最佳藝人」的獎座，成為本屆MAMA最大贏家。在台上發表得獎感言時，GD除了謝謝評審和粉絲的支持，同時也放話表示明年是BIGBANG出道20週年，「我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」
此言一出現場頓時歡聲雷動，GD很明顯是在預告團體BIGBANG明年即將回歸一事，更會在MAMA帶來全新演出。這個震撼彈讓V.I.P（官方粉絲名）都期待不已，畢竟BIGBANG上一張正規專輯還停留在2016年的《MADE》。
2022年時，BIGBANG雖然有以4人形式推出數位單曲〈Still Life〉，但T.O.P也在同年2月宣布退出團體及公司YG，加上勝利因Burning Sun夜店事件退團，BIGBANG目前團員只剩下GD、太陽、大聲。
3人去年在MAMA頒獎典禮上也有驚喜現身，合體表演夯歌〈Home Sweet Home〉、〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉，讓坐在台下的眾多韓國偶像們都忍不住起身跟著一起搖擺，明年3人如果能再度帶來合體舞台，勢必又會嗨翻全場，創造新一波話題熱度。