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▲GD今日將搭機來台，他曾曝光自己的私人飛機內裝。（圖／8lo8lo8lowme IG）

▲GD（右）一起醒來就在床上閉眼享受助理倒給他的光泉巧克力牛奶。（圖／BIGBANG YouTube）

▲「金豬食堂」包場日期跟GD演唱會時間重疊，讓粉絲瘋猜是GD要去吃。（圖／金豬食堂IG）

韓流天王GD（G-DRAGON）明（11）日開始將在台北小巨蛋舉行為期3天的演唱會，他預計今日就會搭機抵台，但班機時間沒透露。不少韓星來台時，都習慣喝台灣名產珍珠奶茶，不過GD算是例外，他的演唱會紀錄片曾拍到，他在飯店一起床時，就立刻喝了一大杯助理倒到玻璃杯中的「光泉巧克力牛奶」，這是許多台灣人小時候的味道，想不到GD也愛，小瓶裝只要30元，親民價格就可以享受到「天王同款」飲料。GD小巨蛋演唱會從11日唱到13日，一連3天給粉絲最極致的享受。GD預計今日來台，但他團隊為了避免引起接機騷動，並未曝光GD班機，因此目前暫無法確定GD抵台時間。不過GD的御用舞者們已經陸續抵達台灣，也紛紛在IG上分享與台灣相關的照片、動態，看來也很喜歡台灣這片土地。而GD此次來台勢必也會品嘗一些台灣美食，過去他曾公開說過自己喜歡吃壽司、燒肉。飲料部分，GD似乎喜歡喝甜的，2018年他推出演唱會紀錄片時就曾拍到，，GD閉著眼睛把整杯牛奶灌下肚，喝得很享受。當時紀錄片曝光後，就有許多台灣粉絲注意到此事，紛紛開玩笑留言：「堅定的果汁牛奶派有點動搖」、「原來他喜歡巧克力味的」、「我要馬上下單，直送公司」、「這大概我唯一買的起的跟風商品」、「我以後鮮奶都要改喝這個牌子」、「竟然是光泉～以後只喝光泉巧克力口味」。除了光泉巧克力牛奶，飯店桌上還拍到紅色包裝的多力多滋，以及辣味洋芋片咔辣姆久，由此可窺見GD對零食的喜好。有趣的是，GD當時在床上喝牛奶前，似乎沒有先下床刷牙，生活習慣也讓粉絲大感意外，能夠了解偶像不為人知的一面，歌迷覺得特別親切。而GD熱愛的烤肉店「金豬食堂」從韓國開來台灣，近日也突然發出12、13日連續2天的全時段包場公告，引起粉絲猜測，懷疑是GD將餐廳包場了，打算跟演唱會工作人員一起享用。因為GD過去在首爾開唱時，就曾於當地的「金豬食堂」舉行慶功宴，因此來台灣也可能想吃到一樣的家鄉味，引起粉絲瘋猜。演出日期：2025年7月11日（五）18：002025年7月12日（六）18：002025年7月13日（日）18：00演出地點：台北小巨蛋演出票價：8980（VVIP 1&2）、7980（VIP）、7880、7280、6680、5580、4580、3580、800