韓流男神GD（G-Dragon，本名：權志龍）11日開始一連3晚在台北小巨蛋開唱，昨（12）日第2場演唱會時，好友李洙赫也現身力挺，出現在貴賓室包廂看GD演出，同框的還有在《魷魚遊戲》第2、3季中，飾演246號參賽者的男演員李陣郁，他在IG小帳PO出與GD在小巨蛋後台的合照，兩人同樣交情匪淺。
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李洙赫、李陣郁都來台！朝聖GD小巨蛋演唱會
GD演唱會風靡亞洲，這次在台灣開唱，許多好友也特地從韓國飛來台灣力挺。昨日李洙赫現身觀眾席就掀起粉絲暴動，李洙赫有「江南太子」的封號，184公分的身高讓歌迷難以忽視，身影被發現後，立刻引起粉絲尖叫，嚇得李洙赫一度躲回包廂、拉上窗簾，不敢隨意走動。
而昨日貴賓室包廂內其實還有韓星李陣郁，他也特地來台支持GD。李陣郁的IG小帳昨日開始就PO出一連串在台灣的照片，包含去朝聖知名的永康牛肉麵、臺一牛奶大王。演唱會後他也到後台與GD合照，只見李陣郁一手搭在GD肩上，一手比YA，展現兩人的好交情。
GD交友圈超廣！I'm donut?創辦人也在觀眾席
除此之外，透過李陣郁小帳的照片還可以看到，東京超人氣生甜甜圈品牌「I'm donut?」的創辦人平子良太（Ryota Hirako）昨晚同樣也有到場，他興奮拿出手機拍攝GD表演的畫面，也被坐在後面的李陣郁拍下，由此可見GD的交友圈有多廣，就連平子良太都是他的好友。而I'm donut? 首間海外分店選在台北東區，7月4日才剛開幕，每天都吸引大量人潮搶排，魅力也很驚人。
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