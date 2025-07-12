我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD小巨蛋演唱會Day 2依舊精彩，說了比第一天更多的中文詞彙。（圖／(C) GALAXY CORPORATION）

舞台放上過去與現在的GD 能來台灣「很幸福」

字句不離BIGBANG 2006對GD來說「是很棒的一年」

8年很久，沒有你們我也沒有辦法回來。

我說過我會回來，就是不會讓你們離開。昨天我很開心，今天也是！

▲GD表示，他既然承諾會回來，就不會讓歌迷離開。（圖／(C) GALAXY CORPORATION）

GD（G-Dragon，本名：權志龍）小巨蛋演唱會今（12）日依舊精彩，天王說了比第一天更多的中文詞彙，還再度提到BIGBANG「2026年一定會幹大事」，大家有時間的話，就一起來同樂；還提到2006的出道年是很棒的年份，當發現真的有人2006年出生，他就向台下歌迷道恭喜，足見BIGBANG跟2006對GD來說有多重要。逗趣的是，他想說中文，卻把團名唸成「大BANG」，因為發音太像「大便」萌翻粉絲。成就GD個人的神曲《Heartbreaker》表演之前，舞台左右側浮現2尊人形石像，GD接著現身帶來《Heartbreaker》跟新歌《TOO BAD》。他問歌迷，知不知道眼前2尊石像的含義，有人高喊搶答後，天王開心回應：「Correct！」接著解釋左邊是過去的GD，右邊則是現在的他，這也是GD這次新專輯、新巡演《Übermensch》的主視覺LOGO。演唱《DRAMA》前，他突然喊中文：「很幸福。」也問大家開不開心？提到台北是此次巡迴的第8站、時隔8年88個月的表演，很希望歌迷能看得開心。此時，台下高喊BIGBANG，他也說道「BIGBANG不是只有我一個人，是我們成員一起壯大的。」GD回憶2006年BIGBANG出道，那是很棒的一年，想用中文喊團名「大BANG」卻因發音不標準，讓人誤聽成「大便」；他也問台下有沒有人也是2006年出生，沒想到真的有人舉手，GD向歌迷道賀恭喜，「那真的是很棒的一年！」也提到明年BIGBANG出道滿20週年，一定會做「很多事情」，若大家有時間的話，「就一起來玩」，意即BIGBANG在2026年一定會合體回歸，大家拭目以待！演出尾聲來到了《1 YEAR》，GD直接走下台貼近歌迷、繞場搖滾區，最後從2樓跑回主舞台；介紹完了這次的表演團隊後，他突然蹲下清唱了《月亮代表我的心》，這首歌也是他的好兄弟太陽最愛的中文歌。GD知道自己相隔8年才來台開唱，「」也暖心提到：「」以中文「我愛你們，謝謝」再次感謝台灣粉絲，便以《無題》作為最後一首歌，結束第2天的演出。