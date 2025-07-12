G-Dragon（GD、權志龍）11日在台北小巨蛋開唱，許多藝人都買票進場追星，其中「玖壹壹」春風也在其中之一，他也分享看完演唱會後的感想，「只有他能躺在舞台上5分鐘不講話」，要是他們在台上這樣，早就被揍了。
春風在IG分享看完GD演唱會的心得，「也只有他能躺在舞台上五分鐘不講話，還能有尖叫聲，如果我們在台上這樣早就被揍了。」語氣中滿是對GD的佩服，還說「真的有夠帥，值得！」也因為他買不到應援手燈，PO出超大手電筒照片，笑說只好帶手電筒去了。
不只是GD，賈靜雯也和好友張心妍一起看演唱會，賈靜雯還在指甲上做了小雛菊的彩繪，眨眼自拍寫下，「謝謝張心妍，讓我感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉」。
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GD睽違8年再來台灣，演唱會驚喜滿滿，過程中他坐上精心設計的升降機，從主舞台飛至前方，讓看台區的歌迷能夠近距離看到自己，這個小巧思舞台也是驚喜滿滿，前方是這次主題「Übermensch」雙人剪影主視覺，左邊是過去的GD，右邊則是現在的GD，旁邊欄杆還有他最愛的小雛菊點綴；造型設計完全不輸今年5月時，GD在東京場開的龍跑車，當時全場宛如廟會繞境般熱鬧，掀起不小話題。
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不只是GD，賈靜雯也和好友張心妍一起看演唱會，賈靜雯還在指甲上做了小雛菊的彩繪，眨眼自拍寫下，「謝謝張心妍，讓我感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉」。
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