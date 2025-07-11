GD（G-Dragon、本名：權志龍）繼日本場的「電子花車」繞全場後再出新招！今（11）日的台北小巨蛋首場上，他直接示範何謂「飛龍在天」，坐上升降機飛到後面看台區歌迷的面前表演《Today》、《Crooked》，有的歌迷甚至看到落淚，場面好哭又好笑。
GD台北小巨蛋開唱，各種預告、精彩內容一次看：
📌天王太狂了～GD「1招」出現在台北捷運站、西門町！
📌GD「送台灣歌迷限定禮物」！VIP打開秒落淚
📌GD站上小巨蛋震撼宣布「BIGBANG來台開唱」
📌演唱會入場「超詳細須知」，1物品沒有帶就不能看演出
目前表演來到中場，GD坐上精心設計的升降機，從主舞台飛至前方，讓看台區的歌迷能夠近距離看到自己，這個小巧思舞台也是驚喜滿滿，前方是這次主題「Übermensch」雙人剪影主視覺，左邊是過去的GD，右邊則是現在的GD，旁邊欄杆還有他最愛的小雛菊點綴；造型設計完全不輸今年5月時，GD在東京場開的龍跑車，當時全場宛如廟會繞境般熱鬧，掀起不小話題。
當GD飛龍在天的同時，他也一連帶來《Today》、《Crooked》，這2首也是他的金曲招牌歌，不少歌迷聽到旋律一下，激動的全部站起來，有的人更是忍不住情緒落淚，足見等待偶像8年的思念與感動，全在這一刻傾瀉出來。
今晚的驚喜不只升降舞台，GD這次的「Übermensch」演唱會，截至上一場（7／7）澳洲墨爾本場次，開場的《POWER》、《HOME SWEET HOME》服裝，都是豔麗玫瑰花套服；今天他一登上台北小巨蛋，則是以七彩玫瑰衣服示人，等於這套新衣是台灣首度亮相，為了台灣V.I.P誠意破表！
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當GD飛龍在天的同時，他也一連帶來《Today》、《Crooked》，這2首也是他的金曲招牌歌，不少歌迷聽到旋律一下，激動的全部站起來，有的人更是忍不住情緒落淚，足見等待偶像8年的思念與感動，全在這一刻傾瀉出來。
今晚的驚喜不只升降舞台，GD這次的「Übermensch」演唱會，截至上一場（7／7）澳洲墨爾本場次，開場的《POWER》、《HOME SWEET HOME》服裝，都是豔麗玫瑰花套服；今天他一登上台北小巨蛋，則是以七彩玫瑰衣服示人，等於這套新衣是台灣首度亮相，為了台灣V.I.P誠意破表！