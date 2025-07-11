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▲GD為台灣V.I.P準備入場小禮物，螢光綠彈片讓粉絲超驚喜。（圖／讀者提供）

沒有忘記台灣！GD準備台北限定禮感動V.I.P

▲約500多位沒買到票的歌迷，在台北小巨蛋場外撿GD音漏。（圖／讀者提供）

▲小巨蛋捷運站為了迎接GD，換上大大的天王海報，讓粉絲拍照打卡。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲V.I.P準備驚喜應援手幅，寫上「從來沒有結束，今天才是真正的開始」。（圖／讀者提供）

GD（G-Dragon、本名：權志龍）今（11）日晚上7點半登上台北小巨蛋，演唱會第一首就是他去年（2024）的回歸大作《POWER》，天王一登台就炸裂全場，而本次的「台北限定入場禮物」一樣是吉他彈片，但每一場顏色不同，台灣是螢光綠，讓拿到的V.I.P（粉絲名）興奮到落淚：「帥炸了！」此外，今晚追星的藝人包含：連晨翔劉品言夫妻、阿弟夫妻、阿沁夫妻、陳星翰一家三口、許富凱、王彩樺等，據悉，GD的麻吉李洙赫也會現身觀眾席，台下星光熠熠秒變追星大平台！這次的「Übermensch」世界巡迴演出，每一場幾乎都會送一組吉他彈片，而且顏色都不一樣，台北7月11日～13日是限定螢光綠，許多台灣V.I.P超喜歡；粉絲準備的應援手幅也是超感人，印上：「從來沒有結束，今天才是真正的開始」，熱烈歡迎已經8年沒來台的GD，暖心十足！此外，每每小巨蛋只要有大咖舉辦演唱會，小巨蛋捷運站的2號出口，都會換上當晚的演出嘉賓照片，今天也正式貼上GD的大大海報，色系還是這次「Übermensch」演唱會的開場表演服：紅玫瑰套裝，打卡面牆讓路過的V.I.P駐足排隊、拍照打卡，紀念天王睽違8年再度來台的時時刻刻。這次GD台北小巨蛋的演唱會門票一票難求，今天仍有許多買不到票的歌迷，在場外自HIGH撿音漏、大合唱，目測超過500人，用不同的行動力支持心愛的偶像。許多藝人今晚也前來朝聖，懷孕4個月的言言也跟著連晨翔來追星，可見GD無法擋的魅力。