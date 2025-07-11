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▲G-DRAGON [Übermensch] 2025年的3月首爾演唱會總長3小時，全程零尿點超精彩。（圖 / Galaxy Corporation）

👑經典不滅！從《Heartbreaker》到《ONE OF A KIND》都有

👑超展開！新歌台灣初亮相 《IBELONGIIU》感性倒數壓軸

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]

IN KOREA

》歌單預習：

👑GD《Übermensch》3月首爾場經典重溫、感人回顧

▲G-DRAGON的手燈已從皇冠變成小雛菊，一片花海相當壯觀。（圖 / Galaxy Corporation）

闊別8年，G-DRAGON（GD、本名：權志龍）終於來台開唱！他將在7月11日～13日一連3天登上台北小巨蛋舞台，帶來全新巡演《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI》。回顧他3月在首爾場率先開唱，從《Heartbreaker》一路唱到新歌《TOO BAD》、《TAKE ME》、《DRAMA》，歌單橫跨18年音樂生涯，是時代回顧、也是GD從青澀少年唱到現在的人生縮影！《NOWNEW今日新聞》已為各位V.I.P（粉絲名）整理好首爾場的25首歌單預習準備，推測與台北場不會有太大差異，大家屆時一起在小巨蛋大合唱、大聲喊出：「G-DRAGON，Welcome back！」回顧3月的「Übermensch」首爾開唱，GD其實是以新曲《POWER》作為第一首歌，但他也毫不藏私的端出粉絲最愛的代表作，不只唱回讓他打開國際知名度的《ONE OF A KIND》、《Crayon》，也重現《Crooked》、和個人SOLO出道《Heartbreaker》；《That XX》、《Who You？》等橫掃音源榜的經典SOLO一首不漏。這些歌陪伴無數粉絲走過青春歲月，如今再度聽見，彷彿一秒回到當年全身起雞皮疙瘩的現場。除了回顧經典，G-DRAGON也在這次巡演中首度公開新曲演出，包括《TAKE ME》、《TOO BAD》、《DRAMA》，其中《IBELONGIIU》作為壓軸第2首登場，場內萬人靜默、燈光熄滅、旋律一響，感動瞬間爆棚！當時最後一首安可曲，G-DRAGON則以對自己人生意義重大的《無題》當作壓軸，他從手MIC換成直立式麥克風，深情獻唱完後，真摯的謝謝大家18年來一直以來的陪伴與喜愛，也希望大家能繼續支持G-DRAGON，下台前，他向左、中、右鞠躬後隨即轉向舞台、以背面對觀眾，給了自己大大的擁抱，說了句：「Thank you！」畫面賺人熱淚。事實上，「Übermensch」系列作品與主題巡演，是G-DRAGON睽違8年全面啟動的回歸大計畫。而首爾場作為首站，他傾注大量心力，不僅與等待多時的V.I.P分享這段期間的心情，更邀來CL、BIGBANG成員驚喜助陣，以及無人機表演，演出長達3小時、誠意十足。不過台北場因無嘉賓環節，加上小巨蛋的場地租借時間限制，推估整體演出約2至2.5小時，雖然規格縮水但誠意不減，《NOWNEWS今日新聞》掛保證精彩可期，大家真的可以好好期待！1.《POWER》2.《HOME SWEET HOME》3.《SUPER STAR》4.《權志龍》5.《ONE OF A KIND》6.《R.O.D.》7.《The Leaders》8.《Crayon》9.《BONAMANA》10.《That XX》11.《Butterfly》12.《I Love It》13.《Who You？》14.《Today》15.《Crooked》16.《Heartbreaker》17.《BULLSHIT》18.《TAKE ME》19.《TOO BAD》20.《DRAMA》21.《A BOY》22.《THIS LOVE》23.《1 YEAR》24.《IBELONGIIU》25.《無題》