▲G-DRAGON [Übermensch] 2025年的3月首爾演唱會總長3小時,全程零尿點超精彩。(圖 / Galaxy Corporation)

👑經典不滅!從《Heartbreaker》到《ONE OF A KIND》都有

👑超展開!新歌台灣初亮相 《IBELONGIIU》感性倒數壓軸

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]

IN KOREA

》歌單預習:

👑GD《Übermensch》3月首爾場經典重溫、感人回顧

▲G-DRAGON的手燈已從皇冠變成小雛菊,一片花海相當壯觀。(圖 / Galaxy Corporation)

闊別8年,G-DRAGON(GD、本名:權志龍)終於來台開唱!他將在7月11日~13日一連3天登上台北小巨蛋舞台,帶來全新巡演《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI》。回顧他3月在首爾場率先開唱,從《Heartbreaker》一路唱到新歌《TOO BAD》、《TAKE ME》、《DRAMA》,歌單橫跨18年音樂生涯,是時代回顧、也是GD從青澀少年唱到現在的人生縮影!《NOWNEW今日新聞》已為各位V.I.P(粉絲名)整理好首爾場的25首歌單預習準備,推測與台北場不會有太大差異,大家屆時一起在小巨蛋大合唱、大聲喊出:「G-DRAGON,Welcome back!」回顧3月的「Übermensch」首爾開唱,GD其實是以新曲《POWER》作為第一首歌,但他也毫不藏私的端出粉絲最愛的代表作,不只唱回讓他打開國際知名度的《ONE OF A KIND》、《Crayon》,也重現《Crooked》、和個人SOLO出道《Heartbreaker》;《That XX》、《Who You?》等橫掃音源榜的經典SOLO一首不漏。這些歌陪伴無數粉絲走過青春歲月,如今再度聽見,彷彿一秒回到當年全身起雞皮疙瘩的現場。除了回顧經典,G-DRAGON也在這次巡演中首度公開新曲演出,包括《TAKE ME》、《TOO BAD》、《DRAMA》,其中《IBELONGIIU》作為壓軸第2首登場,場內萬人靜默、燈光熄滅、旋律一響,感動瞬間爆棚!當時最後一首安可曲,G-DRAGON則以對自己人生意義重大的《無題》當作壓軸,他從手MIC換成直立式麥克風,深情獻唱完後,真摯的謝謝大家18年來一直以來的陪伴與喜愛,也希望大家能繼續支持G-DRAGON,下台前,他向左、中、右鞠躬後隨即轉向舞台、以背面對觀眾,給了自己大大的擁抱,說了句:「Thank you!」畫面賺人熱淚。事實上,「Übermensch」系列作品與主題巡演,是G-DRAGON睽違8年全面啟動的回歸大計畫。而首爾場作為首站,他傾注大量心力,不僅與等待多時的V.I.P分享這段期間的心情,更邀來CL、BIGBANG成員驚喜助陣,以及無人機表演,演出長達3小時、誠意十足。不過台北場因無嘉賓環節,加上小巨蛋的場地租借時間限制,推估整體演出約2至2.5小時,雖然規格縮水但誠意不減,《NOWNEWS今日新聞》掛保證精彩可期,大家真的可以好好期待!1.《POWER》2.《HOME SWEET HOME》3.《SUPER STAR》4.《權志龍》5.《ONE OF A KIND》6.《R.O.D.》7.《The Leaders》8.《Crayon》9.《BONAMANA》10.《That XX》11.《Butterfly》12.《I Love It》13.《Who You?》14.《Today》15.《Crooked》16.《Heartbreaker》17.《BULLSHIT》18.《TAKE ME》19.《TOO BAD》20.《DRAMA》21.《A BOY》22.《THIS LOVE》23.《1 YEAR》24.《IBELONGIIU》25.《無題》