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▲▼GD台北小巨蛋周邊商品價目列表，滿額即贈小卡。（圖／超級圓頂）

👑GD演唱會實名制入場 照片證件記得攜帶

👑GD演唱會入場須知一：入場相機相關

👑GD演唱會入場須知二：會後SEND OFF EVENT活動規則

👑GD演唱會入場須知三：官方應援燈控攤位

👑GD演唱會入場須知四：違禁品及安全檢查相關規範

👑GD演唱會入場須知五：周邊商品販賣

天王GD（G-Dragon、本名：權志龍）相隔8年終於來台，今（11）日起一連3天在台北小巨蛋帶來精彩演出，主辦單位「超級圓頂」已經公布入場詳細須知，包含實名驗證時間地點、周邊商品販售處不在場外「是在小巨蛋斜對面的茹曦酒店」且僅限當日持票觀眾購買，數量有限，售完即止；滿額還會送限量小卡。而VVIP會前會後的福利入場時間，到時憑藉實名驗證手環及演唱會票券入場，缺一不可。因為這3場演出為實名制，根據KKTIX日前公布辦法，入場時會掃描「身分證正本背面的條碼」驗證及核對每張票券上印製姓名與入場人身分證件是否相符，歌迷務必記得準備好相關證件，漏掉就進不了場，《NOWNEWS今日新聞》已為各位整理好詳細規範，一同來看看！GD將於7月11日、12日、13日在台北小巨蛋舉辦3場《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI》演唱會，11日晚上7點半開演，開放實名驗證時間為中午12點，VVIP及VIP整隊時間是下午2：30 ～ 3：30，彩排開始時間下午4點，一般觀眾入場時間下午4：30。12日跟13日晚上6點開唱，開放實名驗證時間為早上10點半，VVIP及VIP整隊時間為下午1點～2點，彩排開始時間是下午2：30，一般觀眾入場確定在下午3點。🌼一個身分證字號限持一張票券驗票入場，不得重複購票。如因重複購票無法入場，主辦單位及KKTIX概不負責。🌼入場時會掃描「身分證正本背面的條碼」驗證及核對每張票券上印製「姓名」與「入場人身分證件」是否相符，活動當天請務必攜帶有效且附有照片身分證正本（不接受證件影本或畫面截圖資料），14歲以下孩童請攜帶健保卡、外籍人士請攜帶護照、外籍人士及14歲以下孩童將採人工驗證方式進場，確認無誤後方可入場，如資料不符將無法入場。🌼姓名僅限「繁體中文」與「英文」，海外人士請填寫「護照姓名」，請勿使用特殊符號與字元。🌼本活動所收集之資料，包含姓名、電話、身分證字號等資訊，將提供主辦單位該活動入場驗證使用，並不會做其他用途，亦不會將您的個人資料和活動資料提供給無關的第三方。🌼冒用他人資料登記者，屬於違反文創法第10條之1第3項「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處3年以下有期徒刑，或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。」主辦單位及售票單位有權取消該登記訂單。請注意保護個人資料，切勿洩露給陌生人或代購業者，以免日後權益受損。禁止攜帶除手機以外之任何形式的錄音、錄影、攝影設備進入會場。 （包括但不限於：專業及非專業相機、攝影機、相機配件／數位小相機／空拍機／GoPro 等）觀眾進入會場即代表同意現場可能會有攝影、錄音、錄影，並授權演出方可公開使用或發布相關素材。✅須在整隊時間前完成實名身分驗證。✅活動入場時，須出示實名驗證手環及演唱會票券（缺一不可）作為入場憑證。毀損即失去入場資格，請妥善保管您的票券與驗證手環。✅持有 VVIP／VIP 票者需依票面序號整隊入場，若未於指定時間整隊，將視同放棄優先號碼，須聽從現場人員指示重新排隊入場。✅為保障秩序與權益，票號較大者不得與票號較小者併隊，但若票號較小者願意與票號較大者併隊，可依序往後整隊同行。✅SEND OFF EVENT 將於演唱會結束後進行，實際等候時間依當日情況有所延遲，請留意當地交通狀況安排行程。✅僅限 VVIP 持票者可參加 SEND OFF 活動。✅演出結束後請留在原位，聽從現場工作人員指示。✅SEND OFF EVENT 活動開始前可能再次查驗 VVIP 票券資格，您也可能被要求出示身分證明，請務必攜帶可辨識為本人的有效證件。✅若您不參加 SEND OFF EVENT 並選擇離場，請在活動開始前配合工作人員引導離開。✅SEND OFF EVENT 期間，僅限使用手機拍攝。✅嚴禁在 SEND OFF EVENT 期間遞交、投擲任何形式的禮物／信件。如有關於應援燈棒的任何疑問，請前往應援燈棒支援櫃位尋求協助。營業時間：・ILLUME TAIPEI 2樓／茹曦酒店2F 茹曦B廳【LS1】早上9點～下午4點・台北小巨蛋1樓，1-20店鋪【LS2】 - 下午4點半～晚上7點半 （近北入口／由北側小巨蛋一樓商店街區9號入口進入）・ILLUME TAIPEI 2樓／茹曦酒店2F 茹曦A廳【LS1】 - 早上9點～下午2點半・台北小巨蛋1樓，1-20店鋪【LS2】 - 下午3點～下午6點 （近北入口／由北側小巨蛋一樓商店街區9號入口進入）以下受限制／禁止攜帶物品不得帶入場館：✅任何超過 28×22×15cm 的包包，以及任何形式的硬殼行李箱。包包與行李不符合安檢與尺寸要求者禁止入場（官方販售商品除外，惟仍視現場檢查情況而定）✅外食與飲品（僅允許瓶裝未開封之礦泉水，瓶身不得超過 750ml）✅噪音器具（如哨子、擴音器、喇叭、樂器等）✅應援物如海報、橫幅、LED燈牌、氣球等，超過 A3 大小（29.7cm x 42cm）或包含政治性標語皆禁止（官方販售品除外但仍受檢查）✅任何會遮蔽後方觀眾視線之物品（如過大應援物、頭飾等）✅除手機外之任何攝影與錄音器材（包含但不限於：專業及非專業相機、攝影機、相機鏡頭、相機配件、數位相機、空拍機、GoPro 等）✅易燃物品（如打火機、香菸、蠟燭、火柴、煙火、仙女棒、含酒精液體、噴霧類香水、防身噴霧、瓦斯罐、煤油等）✅任何增高物品（如摺疊凳、小椅子、坐墊、增高鞋等）✅玻璃類物品與器皿（如玻璃杯、玻璃瓶等）✅武器及攻擊性物品（如刀具、雷射筆、雷射光束等）✅腳架類物品（如自拍棒、穩定器、單腳架、長柄雨傘等）🔺其他主辦單位認定有安全疑慮或干擾公共秩序之物品營業時間：✅第一天（7月11日）・ILLUME TAIPEI 2樓 ILLUME HALL B 茹曦酒店2F、茹曦B廳／早上9點～晚上7點✅第二、三天（7月12日／13日）・ILLUME TAIPEI 2樓 ILLUME HALL A 茹曦酒店2F、茹曦A廳／早上9點～下午5點半✅商品僅限當日持票觀眾購買，數量有限，售完即止。✅付款方式：現金／信用卡（不含美國運通／銀聯／APPLE PAY 等其他電子支付不適用）✅僅限於演唱會現場購買的商品，如有損毀或瑕疵，方可辦理退換貨。🔺主辦單位保留隨時修改此等條款細則的權利。