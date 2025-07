我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼GD台北小巨蛋周邊商品價目列表,滿額即贈小卡。(圖/超級圓頂)

👑GD演唱會實名制入場 照片證件記得攜帶

👑GD演唱會入場須知一:入場相機相關

👑GD演唱會入場須知二:會後SEND OFF EVENT活動規則

👑GD演唱會入場須知三:官方應援燈控攤位

👑GD演唱會入場須知四:違禁品及安全檢查相關規範

👑GD演唱會入場須知五:周邊商品販賣

天王GD(G-Dragon、本名:權志龍)相隔8年終於來台,今(11)日起一連3天在台北小巨蛋帶來精彩演出,主辦單位「超級圓頂」已經公布入場詳細須知,包含實名驗證時間地點、周邊商品販售處不在場外「是在小巨蛋斜對面的茹曦酒店」且僅限當日持票觀眾購買,數量有限,售完即止;滿額還會送限量小卡。而VVIP會前會後的福利入場時間,到時憑藉實名驗證手環及演唱會票券入場,缺一不可。因為這3場演出為實名制,根據KKTIX日前公布辦法,入場時會掃描「身分證正本背面的條碼」驗證及核對每張票券上印製姓名與入場人身分證件是否相符,歌迷務必記得準備好相關證件,漏掉就進不了場,《NOWNEWS今日新聞》已為各位整理好詳細規範,一同來看看!GD將於7月11日、12日、13日在台北小巨蛋舉辦3場《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI》演唱會,11日晚上7點半開演,開放實名驗證時間為中午12點,VVIP及VIP整隊時間是下午2:30 ~ 3:30,彩排開始時間下午4點,一般觀眾入場時間下午4:30。12日跟13日晚上6點開唱,開放實名驗證時間為早上10點半,VVIP及VIP整隊時間為下午1點~2點,彩排開始時間是下午2:30,一般觀眾入場確定在下午3點。🌼一個身分證字號限持一張票券驗票入場,不得重複購票。如因重複購票無法入場,主辦單位及KKTIX概不負責。🌼入場時會掃描「身分證正本背面的條碼」驗證及核對每張票券上印製「姓名」與「入場人身分證件」是否相符,活動當天請務必攜帶有效且附有照片身分證正本(不接受證件影本或畫面截圖資料),14歲以下孩童請攜帶健保卡、外籍人士請攜帶護照、外籍人士及14歲以下孩童將採人工驗證方式進場,確認無誤後方可入場,如資料不符將無法入場。🌼姓名僅限「繁體中文」與「英文」,海外人士請填寫「護照姓名」,請勿使用特殊符號與字元。🌼本活動所收集之資料,包含姓名、電話、身分證字號等資訊,將提供主辦單位該活動入場驗證使用,並不會做其他用途,亦不會將您的個人資料和活動資料提供給無關的第三方。🌼冒用他人資料登記者,屬於違反文創法第10條之1第3項「以虛偽資料或其他不正方式,利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券,取得訂票或取票憑證者,處3年以下有期徒刑,或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。」主辦單位及售票單位有權取消該登記訂單。請注意保護個人資料,切勿洩露給陌生人或代購業者,以免日後權益受損。禁止攜帶除手機以外之任何形式的錄音、錄影、攝影設備進入會場。 (包括但不限於:專業及非專業相機、攝影機、相機配件/數位小相機/空拍機/GoPro 等)觀眾進入會場即代表同意現場可能會有攝影、錄音、錄影,並授權演出方可公開使用或發布相關素材。✅須在整隊時間前完成實名身分驗證。✅活動入場時,須出示實名驗證手環及演唱會票券(缺一不可)作為入場憑證。毀損即失去入場資格,請妥善保管您的票券與驗證手環。✅持有 VVIP/VIP 票者需依票面序號整隊入場,若未於指定時間整隊,將視同放棄優先號碼,須聽從現場人員指示重新排隊入場。✅為保障秩序與權益,票號較大者不得與票號較小者併隊,但若票號較小者願意與票號較大者併隊,可依序往後整隊同行。✅SEND OFF EVENT 將於演唱會結束後進行,實際等候時間依當日情況有所延遲,請留意當地交通狀況安排行程。✅僅限 VVIP 持票者可參加 SEND OFF 活動。✅演出結束後請留在原位,聽從現場工作人員指示。✅SEND OFF EVENT 活動開始前可能再次查驗 VVIP 票券資格,您也可能被要求出示身分證明,請務必攜帶可辨識為本人的有效證件。✅若您不參加 SEND OFF EVENT 並選擇離場,請在活動開始前配合工作人員引導離開。✅SEND OFF EVENT 期間,僅限使用手機拍攝。✅嚴禁在 SEND OFF EVENT 期間遞交、投擲任何形式的禮物/信件。如有關於應援燈棒的任何疑問,請前往應援燈棒支援櫃位尋求協助。營業時間:・ILLUME TAIPEI 2樓/茹曦酒店2F 茹曦B廳【LS1】早上9點~下午4點・台北小巨蛋1樓,1-20店鋪【LS2】 - 下午4點半~晚上7點半 (近北入口/由北側小巨蛋一樓商店街區9號入口進入)・ILLUME TAIPEI 2樓/茹曦酒店2F 茹曦A廳【LS1】 - 早上9點~下午2點半・台北小巨蛋1樓,1-20店鋪【LS2】 - 下午3點~下午6點 (近北入口/由北側小巨蛋一樓商店街區9號入口進入)以下受限制/禁止攜帶物品不得帶入場館:✅任何超過 28×22×15cm 的包包,以及任何形式的硬殼行李箱。包包與行李不符合安檢與尺寸要求者禁止入場(官方販售商品除外,惟仍視現場檢查情況而定)✅外食與飲品(僅允許瓶裝未開封之礦泉水,瓶身不得超過 750ml)✅噪音器具(如哨子、擴音器、喇叭、樂器等)✅應援物如海報、橫幅、LED燈牌、氣球等,超過 A3 大小(29.7cm x 42cm)或包含政治性標語皆禁止(官方販售品除外但仍受檢查)✅任何會遮蔽後方觀眾視線之物品(如過大應援物、頭飾等)✅除手機外之任何攝影與錄音器材(包含但不限於:專業及非專業相機、攝影機、相機鏡頭、相機配件、數位相機、空拍機、GoPro 等)✅易燃物品(如打火機、香菸、蠟燭、火柴、煙火、仙女棒、含酒精液體、噴霧類香水、防身噴霧、瓦斯罐、煤油等)✅任何增高物品(如摺疊凳、小椅子、坐墊、增高鞋等)✅玻璃類物品與器皿(如玻璃杯、玻璃瓶等)✅武器及攻擊性物品(如刀具、雷射筆、雷射光束等)✅腳架類物品(如自拍棒、穩定器、單腳架、長柄雨傘等)🔺其他主辦單位認定有安全疑慮或干擾公共秩序之物品營業時間:✅第一天(7月11日)・ILLUME TAIPEI 2樓 ILLUME HALL B 茹曦酒店2F、茹曦B廳/早上9點~晚上7點✅第二、三天(7月12日/13日)・ILLUME TAIPEI 2樓 ILLUME HALL A 茹曦酒店2F、茹曦A廳/早上9點~下午5點半✅商品僅限當日持票觀眾購買,數量有限,售完即止。✅付款方式:現金/信用卡(不含美國運通/銀聯/APPLE PAY 等其他電子支付不適用)✅僅限於演唱會現場購買的商品,如有損毀或瑕疵,方可辦理退換貨。🔺主辦單位保留隨時修改此等條款細則的權利。