GD（G-DRAGON、本名：權志龍）今（11）日起，一連3天將在台北小巨蛋開唱，周邊商品引爆搶購潮，目前販售處「茹曦酒店」外圍驚現滿滿人龍，天王魅力無法擋！不只周邊難搶，GD「Übermensch展覽」台北101場次的5萬張門票也在20分鐘內搶購一空，主辦單位宣布為了迎接展覽到來，本週起GD展覽的廣告會在台北101、小巨蛋、西門町、信義區等地出沒，歡迎V.I.P（粉絲名）打卡拍照留念。
GD今天台北小巨蛋開唱，各種預告、精彩內容一次看：
📌演唱會25首歌單公開了，VIP快來預習
📌演唱會入場「超詳細須知」，1物品沒有帶就不能看演出
登上台北小巨蛋、101開展覽 各種門票全賣光光
GD宣布7月17日（星期四）至8月11日（星期一）將在「台北101」舉辦為期1個月的《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽，展期間包下了台北101的1樓、4樓與5樓，打造「沉浸－互動－共鳴」三大體驗空間，讓粉絲親身感受這場結合高科技與藝術的盛宴。
「Übermensch展覽」門票每張588元，昨（10）日晚上7點10分開賣，主辦單位表示，近5萬張門票在20分鐘內售罄，為了慶祝完售、天王登上台北101，主辦單位已在台北101、小巨蛋、西門町、信義區等處投下廣告，包含大螢幕看板、應援車、捷運布幕等等，讓各處的粉絲都能拍照打卡、留念。
此外，GD今晚7點半將登上「台北小巨蛋」開唱，這是他睽違8年的台灣演出，總計3場的3萬張門票早已全數賣光；連演唱會周邊商品都出現搶購潮，10日清晨就出現夜排人潮，只為買到偶像的限量周邊商品，天王魅力不容小覷！
GD「Übermensch」眼唱會台北站／官方周邊商品銷售資訊：
2025年7月11日（五）早上9點 ～ 晚上7點 - 茹曦酒店2F「茹曦B廳」
2025年7月12日（六）早上9點 ～ 下午5點半 - 茹曦酒店2F「茹曦A廳」
2025年7月13日（日）早上9點 ～ 下午5點半 - 茹曦酒店2F「茹曦A廳」
販售地點：茹曦酒店
🔴周邊商品品項豐富，為了維護流暢的購物體驗，請盡量自備購物袋前去購買
🔴現場將不主動提供免費購物袋，如需購物袋將以付費方式提供
🔴每日購物袋數量有限，售完為止
🔴周邊商品銷售公告：https://www.facebook.com/share/p/1CiJkatAtA/
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📌演唱會入場「超詳細須知」，1物品沒有帶就不能看演出
登上台北小巨蛋、101開展覽 各種門票全賣光光
GD宣布7月17日（星期四）至8月11日（星期一）將在「台北101」舉辦為期1個月的《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽，展期間包下了台北101的1樓、4樓與5樓，打造「沉浸－互動－共鳴」三大體驗空間，讓粉絲親身感受這場結合高科技與藝術的盛宴。
「Übermensch展覽」門票每張588元，昨（10）日晚上7點10分開賣，主辦單位表示，近5萬張門票在20分鐘內售罄，為了慶祝完售、天王登上台北101，主辦單位已在台北101、小巨蛋、西門町、信義區等處投下廣告，包含大螢幕看板、應援車、捷運布幕等等，讓各處的粉絲都能拍照打卡、留念。
此外，GD今晚7點半將登上「台北小巨蛋」開唱，這是他睽違8年的台灣演出，總計3場的3萬張門票早已全數賣光；連演唱會周邊商品都出現搶購潮，10日清晨就出現夜排人潮，只為買到偶像的限量周邊商品，天王魅力不容小覷！
GD「Übermensch」眼唱會台北站／官方周邊商品銷售資訊：
2025年7月11日（五）早上9點 ～ 晚上7點 - 茹曦酒店2F「茹曦B廳」
2025年7月12日（六）早上9點 ～ 下午5點半 - 茹曦酒店2F「茹曦A廳」
2025年7月13日（日）早上9點 ～ 下午5點半 - 茹曦酒店2F「茹曦A廳」
販售地點：茹曦酒店
🔴周邊商品品項豐富，為了維護流暢的購物體驗，請盡量自備購物袋前去購買
🔴現場將不主動提供免費購物袋，如需購物袋將以付費方式提供
🔴每日購物袋數量有限，售完為止
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