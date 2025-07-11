韓國天團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON、本名：權志龍），即將在今（11）日至13日在台北小巨蛋舉行《Übermensch》世界巡迴演唱會，這也是他時隔8年再度來台，3場門票在一開賣，就全數售光，展現不變的高人氣。除了演唱外，GD的周邊也是粉絲們必搶的商品之一，而周邊也在今（11）日中午12點於茹曦酒店開賣，雖然主辦有說不准夜排，但有粉絲發現，竟在清晨5點半，就有大批粉絲到場排隊，直接引發兩派爭論。
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GD這次在演唱會推出多種周邊商品，有官方雛菊手燈、花盆形狀底座、迷你鑰匙圈、拖鞋，以及帽T等，在今日中午12點於茹曦酒店開賣，不過竟然不只演唱會票超難搶，就連周邊商品都讓粉絲搶破頭。但據部分粉絲表示，主辦單位有說過不准夜排，會於8點準時發放號碼牌，但卻有大批粉絲在5點半前就到場，引發不少粉絲表示按照規矩的人是不是就拿不到號碼牌，批評一早就到場的其他粉絲。但也有人認為粉絲為了偶像，一大早就開始排隊很辛苦，紛紛為他們打氣。
GD來台連唱3天引韓粉不滿 直接出動卡車示威抗議
GD日前宣布加場香港場及台北場，並於今日開始在台連3天開唱，但不料這件事竟惹惱了GD的韓國粉絲，認為臨時加場，很可能會給藝人造成體力上的負擔，批評公司對藝人的行程控管不當，還直接派出卡車示威抗議。除了行程方面外，粉絲還指出有付費的粉絲俱樂部，但賣票制度卻沒有讓粉絲受到保障，而且還直接點名常常在GD活動現身的經紀公司Galaxy Corporation老闆崔龍浩，要他出來面對，同時也要求他盡快處理關於GD的一些造謠事件。
GD不只來小巨蛋開唱 還將在101開展覽
GD於3月開始在首爾推出個人藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》，該展覽以高端技術與藝術打造， 讓觀眾能完整體驗展GD的世界觀。透過這些高科技手法，展覽完整詮釋GD第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息，並以數位媒體藝術形式生動呈現其創作哲學。
而海外粉絲敲碗已久的展覽，如今確定登陸台北101，將以「沉浸式主題概念」重磅登場，並預告特展將於台北101開幕，時間點為期近1個月，7月17日至8月11日。賈永婕也對展覽補充說明，「會有全息投影跟VR，裡面也有互動環節，展覽整套都會搬來101！」，喊話粉絲敬請期待。
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