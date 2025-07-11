韓籍啦啦隊女神李珠珢同時在中職富邦悍將、韓職LG雙子隊兩隊任職，台灣及韓國兩頭跑，行程滿滿。而擁有清秀臉蛋，火辣身材的她，被許多粉絲稱為心目中的女神，還因為太美，被稱為「AI女神」。而近日，李珠珢回韓職LG雙子隊應援，剛好快到她的生日，粉絲們也把握機會送她禮物，為她慶生，只見她先穿著白上衣配格紋短裙現身跟粉絲打招呼，之後因為禮物太多，直接拉著推車出來載禮物，但有眼尖網友發現，李珠珢的腿似乎受傷了。
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李珠珢即將在7月24日迎來21歲生日，由於她在7月下半月行程，幾乎都在台灣，只有8日及10日會在LG雙子隊賽事應援，所以粉絲也把握機會，趕快送上禮物。李珠珢先是出來禮貌的跟大家打招呼，之後因為禮物太多，直接把推車拉出來裝，整個推車也被裝的滿滿的，人氣超高。除此之外，有眼尖網友發現，李珠珢的腿似乎受傷了，膝蓋下方貼著紗布，走路看起來也一拐一拐的，讓粉絲都忍不住擔心。
李珠珢將在台迎21歲生日 首場個人粉絲見面會即將登場
李珠珢即將於7月24日迎來21歲生日，官方後援會也在日前宣布，將於7月20日在台北三創生活園區5樓Clapper Studio舉辦她在台灣的首場個人粉絲見面會，與台灣粉絲共同慶生。
活動分為兩階段，12:30-13:30為頭號粉絲專場，14:00-15:30為公開見面會。主辦單位表示，李珠珢親自參與活動規劃，將準備多段精采表演及專屬互動橋段，與粉絲留下難忘回憶。見面會門票將於7月11日中午12:30起，透過富邦悍將官方售票網與APP開賣，分為頭號粉絲區NT$2980（限量100席）及最佳應援區NT$1980（限量300席）。
李珠珢因精緻五官被稱為AI女神 台韓兩地都有高人氣
李珠珢為韓籍啦啦隊隊員，因精緻五官被稱為AI女神，現任中華職棒富邦悍將及KBO聯盟LG雙子啦啦隊成員，在台韓兩地應援。李珠珢在2023年開始加入啦啦隊的職業，並在2024年擔任韓國職棒起亞虎主要聯賽的啦啦隊員時，因跳「Bikki Bikki」（又稱三振舞），而爆紅。之後在2025年1月來台，加入中華職棒的富邦悍將，成功在台灣獲得高人氣。
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李珠珢即將在7月24日迎來21歲生日，由於她在7月下半月行程，幾乎都在台灣，只有8日及10日會在LG雙子隊賽事應援，所以粉絲也把握機會，趕快送上禮物。李珠珢先是出來禮貌的跟大家打招呼，之後因為禮物太多，直接把推車拉出來裝，整個推車也被裝的滿滿的，人氣超高。除此之外，有眼尖網友發現，李珠珢的腿似乎受傷了，膝蓋下方貼著紗布，走路看起來也一拐一拐的，讓粉絲都忍不住擔心。
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李珠珢即將於7月24日迎來21歲生日，官方後援會也在日前宣布，將於7月20日在台北三創生活園區5樓Clapper Studio舉辦她在台灣的首場個人粉絲見面會，與台灣粉絲共同慶生。
活動分為兩階段，12:30-13:30為頭號粉絲專場，14:00-15:30為公開見面會。主辦單位表示，李珠珢親自參與活動規劃，將準備多段精采表演及專屬互動橋段，與粉絲留下難忘回憶。見面會門票將於7月11日中午12:30起，透過富邦悍將官方售票網與APP開賣，分為頭號粉絲區NT$2980（限量100席）及最佳應援區NT$1980（限量300席）。
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李珠珢為韓籍啦啦隊隊員，因精緻五官被稱為AI女神，現任中華職棒富邦悍將及KBO聯盟LG雙子啦啦隊成員，在台韓兩地應援。李珠珢在2023年開始加入啦啦隊的職業，並在2024年擔任韓國職棒起亞虎主要聯賽的啦啦隊員時，因跳「Bikki Bikki」（又稱三振舞），而爆紅。之後在2025年1月來台，加入中華職棒的富邦悍將，成功在台灣獲得高人氣。