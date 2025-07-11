韓星李泳知因在2008年參加選秀節目《高等Rapper3》奪冠後爆紅，之後更是跨界綜藝，以毫無包袱搞笑模樣引發關注。而日前，李泳知開直播與粉絲互動，並開箱自己新買的4個泡泡瑪特（POP MART）旗下角色「Labubu」盲盒，不同樣式的泡泡瑪特讓她驚喜以為抽到隱藏版，但沒想到，卻被眼尖網友發現是盜版，讓她爆氣怒丟，而這件事也登上台灣新聞，讓李泳知粉絲忍不住PO到IG，不料被李泳知本人發現後，還轉發表示：「這是真的嗎？」
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根據台北市法務局統計，自2024年起迄今，共受理泡泡瑪特有關申訴案件計14件，但不料竟然連藝人都受害。李泳知在日前直播開箱自己買的4隻Labubu，不同樣式，讓她超開心以為買到隱藏版，情緒激動到定格，不過竟火速被眼尖網友發現疑似是盜版商品，玩偶QR碼下方沒有防偽標籤，也沒有附上玩偶身分卡，經過確認後，李泳知的確買到盜版，讓她氣到再度開直播，表示檢查後，發現不只外包裝不同，就連娃娃也有明顯差異，在直播拿出正版比對後，直接把假的怒丟，並表示不會將假bubu送人，而是會直接丟掉，還呼籲商家不要賣假貨。而李泳知買到假貨這件事，也登上台灣新聞，李泳知粉絲搞笑表示：「竟然上了台灣新聞…李泳知妳不愧是總統」，李泳知本人也轉發後驚訝的說「這是真的嗎？」，讓大家笑翻。
Labubu人氣超高 竟在北京賣到台幣450萬元
泡泡瑪特（POP MART）旗下IP「THE MONSTERS精靈天團」中的角色「Labubu」，由香港藝術家龍家升設計，因為可愛古怪造型，擄獲大批粉絲，就連許多國際巨星都超愛。而日前，在北京一場拍賣會上，一款初代藏品級「全球唯一」的薄荷Labubu雕塑，高131公分，PVC材質，竟以高達人民幣108萬元（約台幣450萬元）成交。
除了珍藏版外，另一款限量15版的棕色的Labubu，也以人民幣82萬元（約台幣330萬元）成交，48件拍賣品總成交額達人民幣372.54萬元（約台幣1500萬元），100%成交率創下行業紀錄。
李泳知在Rap節目奪冠 毫無包袱搞笑能力獲高人氣
李泳知在2018參加了韓國偶像選秀節目《高等Rapper3》，成為節目最年輕的女冠軍，並於2019年11月2日發行個人單曲〈暗室〉正式出道，實力備受肯定。而她在之後登上多個綜藝，以毫無包袱的搞笑能力深受大眾喜愛，還成為羅䁐錫PD節目《Biong Biong地球娛樂室》的固定成員，人氣不斷升高。
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