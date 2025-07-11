南韓兩大女團BLACKPINK跟TWICE竟然撞期回歸！不只同天，還在今（11）日同一時間公開MV。據悉，這次是BLACKPINK在單飛後，時隔2年8個月公開新歌〈Jump〉，日前在高陽演唱會上，搶先公開時就引發高度討論，今公開的MV目前也已破500萬觀看。TWICE則是今年邁入出道10周年，推出正規4輯《THIS IS FOR》，同名主打歌〈THIS IS FOR〉MV也同樣在今日公開，目前觀看次數突破200萬。兩團的人氣都依然超高，但同時也引發熱議，以及部分粉絲之間的戰爭，「誰是最強女團？」的話題，直接讓粉絲爭論不斷。
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BLACKPINK合體推新歌 MV火速破百萬
BLACKPINK睽違2年8個月發行的新歌〈Jump〉MV一公開，就在1小時內火速突破百萬大關，截至目前的YouTube觀看人數已突破500萬，成績依然超狂。然而，有人指出BLACKPINK這次回歸MV風格不像以前有很多大場面，曲風也不一樣，似乎在試圖轉型，雖然旋律動感，讓人想要一起大跳，超魔性旋律還讓MV中BLACKPINK的「信徒們」也跟著瘋狂甩頭，而成員霸氣模樣還被說超像反派，跟獵魔女團一樣，獨特風格引發好評，但也有部分人認為曲風有點土，還說MV風格太像AI，感覺很隨便。
TWICE十周年專輯引熱議 主打歌MV討論度超高
TWICE在今日時隔3年8個月，推出全新正規專輯《THIS IS FOR》，同名主打歌〈THIS IS FOR〉MV，則較像是給粉絲的情書，讓粉絲相信自己。MV中成員雖然勁歌熱舞，但也收錄許多跳舞中跌倒，笑出來的片段等，看起來十分自然。該MV也在一上線就火速突破百萬，目前已有200多萬觀看。而這次MV風格多變，成員先是以全紅造型，配上同色頭飾霸氣登場，辣秀纖細長腿與小蠻腰，接著還換成嘻哈風格，旋律也朗朗上口，與以往不同的多變造型引發大讚。但也有人認為TWICE的MV拍攝手法一般，沒有特色，音樂也聽不懂，引發兩派爭論。
BLACKPINK跟TWICE都將來台 演唱會時間一次看
BLACKPINK全新世巡《DEADLINE》在本月開跑後，引發全世界粉絲的關注，時隔2年多的合體，也讓多場演唱會門票一開賣，就直接被秒殺。而她們也將在10月18日、19日前進高雄世運主場館開唱，2場演唱會都在3分鐘全數售光，讓粉絲狂敲碗加場。
TWICE自從2015年出道後，從沒來過台灣開唱，直到今年，終於要在出道10年後，於11月22日現身高雄世運主場館舉辦世巡《THIS IS FOR》，時隔10年的解禁，讓粉絲都非常期待。而目前則尚未公布售票資訊。
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