43歲韓國歌手KCM（本名姜昌模），是南韓知名solo歌手，以及獨特沙啞深沉的嗓音，深受大批粉絲喜愛，而在2021年與小9歲圈外妻子結婚的他，在2022年迎來女兒，但不料在今年3月卻突然傳出他與妻子早在2012年就生下長女，經紀公司A2Z娛樂也隨後證實，表示他早已是兩個女兒父親。不料在8日，KCM又宣布好消息，妻子再度懷孕，他將升級為三寶爸！
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KCM在近日於IG宣布新歌的同時，分享妻子再度懷孕的好消息，「就像今天發行的新歌〈你對我來說是最美的〉一樣，這個世界上再度迎來最美的禮物，我…要成為三寶爸了，請恭喜我吧。我想把好消息跟新歌一起第一時間告訴大家，這首歌是我聽到第三胎消息後，跟妻子還有家人太高興、太感謝而得到的靈感…一直以來都很謝謝各位，我真的會更加努力唱歌的」。粉絲們得知好消息後，也火速獻上祝賀「哇，三寶爸，恭喜！」、「真的太恭喜了」等。
KCM長女已13歲 晚結婚原因曝光
KCM在2021年與小9歲圈外妻子結婚，並在2022年迎來女兒，但沒想到之後在今年3月，卻傳出夫妻倆早在2012年就生下長女，女兒已13歲，KCM已經是兩名女兒的爸爸，讓外界都非常驚訝。
而經紀公司也隨後證實消息，並透露兩人當時沒有結婚的原因，是因為當時經濟狀況困難，才沒有完成結婚登記，但他還是扛起家庭責任，與妻子一同努力扶養孩子，直到家庭情況好轉後，才正式結婚，讓大家都感到非常佩服。
KCM經典歌曲超多 超廣音域成功引發注目
KCM今年43歲，在2000年以「Zetwo舞蹈男團」首次亮相，由於背部受傷離開了團隊。2002年在練歌房練習唱歌時，遇見第一位伯樂「Happy娛樂全昌植社長」，實現了夢想，出道初期以金範洙為範本，用「無臉的歌手」的方式，維持神祕主義概念，並在2003年為SBS電視劇《命運的搏擊》，正式以歌曲〈我知道、這樣啊〉出道，是少有能用真聲唱出3個八度(同假音4個八度)的solo男歌手，獨特的沙啞和深沉的迴旋感，給大家留下深刻印象，之後的作品，也都大獲好評。
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