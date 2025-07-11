韓國女團TWICE在2015年出道，今年10月即將迎來10周年，成員也為了與粉絲一同歡慶，舉行了一系列活動，除了有正規專輯《THIS IS FOR》外，還將從本月19日開始舉行同名世巡演唱會。今（11）日TWICE正式發行《THIS IS FOR》，專輯包含主打歌，共有14首歌曲，主打歌〈THIS IS FOR〉MV也在稍早公開，動感旋律再度引發大讚，不到1小時就破百萬觀看。其中，成員不同於概念照的繽紛髮色，全員換上黑髮，並在開頭以全紅造型，配上同色頭飾霸氣登場，不只露出纖細長腿，還有火辣小蠻腰，之後換上嘻哈風格，更是魅力爆棚，子瑜還拿著螺絲起子，蹲在摩托車旁，化身最美修車員，螺絲起子一插，直接把定延的車窗都震碎。
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TWICE在今日發行正規4輯《THIS IS FOR》，對於10周年的專輯，成員們也感性表示：「我們製作這張專輯的原因，就是為了傳達希望我們可以成為一直陪伴我們的粉絲的力量」，並透露粉絲就是她們最大的力量來源。而TWICE也為這張專輯投入大量心血，努力展現成員們在過去10年中變得更加成熟的模樣，尤其是透過雙人演唱的歌曲及概念照，她們希望在保留團體特色的同時，也可以展現出另一面，讓粉絲都非常期待。
TWICE出道10年終於登台開唱 將於11月前進高雄巨蛋
TWICE自從2015年出道後，從沒來過台灣開唱，有網友猜測是因為子瑜在2016年爆發的「國旗事件」，公司擔心兩岸關係敏感，才一直沒來，但官方都沒有證實任何原因，直到今年，TWICE出道10年終於要在11月22日現身高雄世運主場館舉辦世巡「THIS IS FOR」，時隔10年的解禁，讓粉絲都非常期待。
而在宣布要來台後，子瑜也在日前直播與粉絲一起過生日時，透露一直以來的心願，就是可以回到家鄉表演，感性表示：「終於可以帶著驕傲的心，回去跟你們分享這份喜悅」，還開心直呼「這個願望終於實現了」。
TWICE出道10週年專輯風格大變 子瑜變粉髮超吸睛
TWICE出道10週年專輯的新專輯《THIS IS FOR》，即將在今日發行，日前陸續公開成員的概念造型照，充滿夏日流行感，與華麗髮型，都成功引發熱議。其中，總是以深髮色造型現身的子瑜，突然搖身一變成淺櫻花粉髮，讓粉絲超驚喜，全新髮色搭配灰藍色的變色片及超長粉色指甲，讓許多粉絲看到當下還以為是AI合成美人，沒想到這是周子瑜本人，再度刷新顏值高峰。
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