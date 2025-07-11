我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD穿著七彩玫瑰套服登上台北小巨蛋，以《POWER》開場瞬間引爆尖叫。（圖／讀者提供）

GD（G-Dragon、權志龍）今（11）日在台北小巨蛋驚喜宣布「BIGBANG明年會來台開唱」！場上，他也提到台灣對他來說很特別，希望明年也能一起同歡，「我們明年見～」、「We will be back.」全場V.I.P開心到痛哭GD是BIGBANG的隊長與靈魂人物，出道至今走過20年歲月，雖然成員少了T.O.P跟勝利，但BIGBANG始終是他成名的起點、夢想的起航，所以「BIGBANG」對GD來說，是很重要的存在。今年3月，GD就在首爾演唱會上說過，BIGBANG明年（2026）就出道滿20年，更可愛提到「我的兄弟們～」因為2026年正是BIGBANG的20歲成年時刻，所以一定會準備「成年禮」；沒想到如今宣布團體將來台舉辦演唱會，GD在小巨蛋上表示，確定會跟台灣歌迷一同慶祝BIGBANG 20歲「BIGBANG is coming soon」、「上一次是8年，我們大家明年見～We will be back.」讓人又驚又喜。當時首場演出，台下歌迷聽到「BIGBANG 20歲」時笑出聲，GD故作疑惑的問：「為什麼笑得這麼誇張！ 你們是不是覺得完全不像20歲？ 雖然是真的有點像快50歲的感覺啦！」但GD仍很期待3人可以湊在一起，也說屆時BIGBANG會以「性感的形式」一起站在大家面前，「我們幻想要辦一場非常性感的成年禮」。