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▲ 李洙赫力挺GD台北演唱會，開心拍照打卡，瞬間引爆尖叫。（圖／記者陳雅蘭攝）

GD（G-Dragon，本名：權志龍）小巨蛋Day2演出火熱開場，他的好兄弟李洙赫連2天力挺，3樓VIP包廂瞬間變成追星大平台，但也因為歌迷太過熱情尖叫，嚇得李洙赫拍完手燈認證照後，速速躲回包廂等演出開場。GD自11日至13日在台北小巨蛋開演唱會；李洙赫11日被發現悄悄抵台，因為他跟GD是從小玩到大的好友，全網瘋猜李洙赫是來力挺兄弟，結果證實他有出席第一天演出，今天也被發現現身VIP包廂，一二三樓歌迷看到李洙赫身影，立刻尖叫掀頂，嚇得李洙赫跑回包廂、拉上窗簾，模樣十分逗趣。唱到新歌《HOME SWEET HOME》，GD情緒高漲，邊唱邊喊：「台北尖叫聲！」接著飆起中文：「哈囉～好久不見啊！見到你們很高興，台北，歡迎來到演唱會！」還180度問左中右歌迷：「Do you love me？」全場嗨回：「Yes！」GD再用中文撒糖回應：「我也愛你～」全場1.2萬名觀眾叫翻天。GD說，歌迷第一天的反應熱烈，但今天目前為止不算差，但他也不知道，想要歌迷展現熱情讓他知道「你們有多愛GD」，全場賣力尖叫破喉嚨，GD終於露出滿意笑容，緊接著唸出：「I say get you say crayon！」隨即帶來經典神曲《CRAYON》，搭配絢麗雷射光投影，全場嗨爆。