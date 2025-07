我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 李洙赫力挺GD台北演唱會,開心拍照打卡,瞬間引爆尖叫。(圖/記者陳雅蘭攝)

GD(G-Dragon,本名:權志龍)小巨蛋Day2演出火熱開場,他的好兄弟李洙赫連2天力挺,3樓VIP包廂瞬間變成追星大平台,但也因為歌迷太過熱情尖叫,嚇得李洙赫拍完手燈認證照後,速速躲回包廂等演出開場。GD自11日至13日在台北小巨蛋開演唱會;李洙赫11日被發現悄悄抵台,因為他跟GD是從小玩到大的好友,全網瘋猜李洙赫是來力挺兄弟,結果證實他有出席第一天演出,今天也被發現現身VIP包廂,一二三樓歌迷看到李洙赫身影,立刻尖叫掀頂,嚇得李洙赫跑回包廂、拉上窗簾,模樣十分逗趣。唱到新歌《HOME SWEET HOME》,GD情緒高漲,邊唱邊喊:「台北尖叫聲!」接著飆起中文:「哈囉~好久不見啊!見到你們很高興,台北,歡迎來到演唱會!」還180度問左中右歌迷:「Do you love me?」全場嗨回:「Yes!」GD再用中文撒糖回應:「我也愛你~」全場1.2萬名觀眾叫翻天。GD說,歌迷第一天的反應熱烈,但今天目前為止不算差,但他也不知道,想要歌迷展現熱情讓他知道「你們有多愛GD」,全場賣力尖叫破喉嚨,GD終於露出滿意笑容,緊接著唸出:「I say get you say crayon!」隨即帶來經典神曲《CRAYON》,搭配絢麗雷射光投影,全場嗨爆。