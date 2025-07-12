韓國天團BIGBANG隊長GD在昨（11）日，睽違8年再度來台開唱，一連三天於台北小巨蛋舉行《Übermensch》世界巡迴演唱會。不只粉絲，許多藝人也現身朝聖。而由工作人員經營的IG帳號「8lo8lo8lowme」，也再度不藏私，公開多張GD演唱會幕後花絮照，有超萌正臉，跟帥氣背影等，其中最受矚目的就是脫衣擦汗，露出側身刺青的性感照，突如其來的福利，讓粉絲只好馬上一鍵蒐藏。
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「8lo8lo8lowme」中，充滿超多GD的日常照，展現天王私下的不同面貌，而在昨日，該帳號公開演唱會幕後花絮照，雖然不是台灣場，但也火速引發熱議。有GD穿著玫瑰裝、帥氣背影照等。其中最受矚目的就是，GD剛表演完，身上都是汗，就索性把衣服脫掉拿毛巾擦汗的側影，還後出側身的大片刺青，讓粉絲們都直呼超性感。除此之外，還有GD近乎素顏睡覺的照片，這也太隨興了吧！
GD開唱吸引大批藝人朝聖 連李洙赫都來了
GD久違來台開唱，不只吸引大批粉絲前往看偶像，就連許多藝人也現身朝聖，有賈靜雯、楊謹華、王彩樺、許富凱、Amanda、HowHow、連晨翔與劉品言夫妻、玖壹壹春風、瑜珈女神Miya等人。就連與GD在巴黎時裝周結緣的周杰倫，也送上祝賀花籃，展現GD的超強人脈與號召力。
不過除了台灣藝人外，GD的好友李洙赫也愛相隨，被捕捉低調來台，驚喜現身桃園機場。根據《中時新聞網》報導，李洙赫本次來台沒有工作行程，讓許多粉絲認為他就是來看GD演唱會的，紛紛暴動：「他好愛他！」
GD演唱會驚喜大放送 宣布明年帶BIGBANG來台
GD是BIGBANG的隊長與靈魂人物，出道至今走過20年歲月，雖然成員少了T.O.P跟勝利，但BIGBANG始終是他成名的起點、夢想的起航，所以「BIGBANG」對GD來說，是很重要的存在。而這次台灣演唱會上，GD也提到提到台灣對他來說很特別，希望明年也能一起同歡，還驚喜宣布「BIGBANG明年會來台開唱」，讓粉絲都非常期待。
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