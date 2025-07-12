我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD昨（11）日起在台北小巨蛋連唱3天。（圖／讀者提供）

▲GD自5歲起就出道開始演戲，直到8歲被簽進經紀公司當練習生，並刻苦訓練11年。（圖／讀者提供）

▲GD屢屢打破世人對於「K-POP」的框架，每每都能為大家帶來耳目一新的體驗。（圖／讀者提供）

▲GD的一舉一動、一言一行，都是粉絲學習的「時尚」。（圖／翻攝自GD權志龍IG）

▲GD降臨台灣，在台北各處設立廣告，給粉絲打卡拍照。（圖／i_i_exh）

▲GD的「Übermensch展覽」廣告出沒台北101、小巨蛋、西門町、信義區等地。（圖／i_i_exh）

如果只能選出一位代表K-POP黃金年代的巨星，「GD權志龍」絕對是無可取代的名字，從BIGBANG的隊長、主創，到潮流品牌主理人、香奈兒大使，他不僅打造出一首首膾炙人口的經典神曲，更重新定義偶像、藝術與商業之間的界線。巔峰時期的「GD效應」幾乎席捲亞洲乃至全球，一句話、一張照片、一件單品，就能引爆搶購與話題。但這一切的光芒背後，其實藏著他從5歲小童星一路跌跌撞撞、靠著11年苦熬才站上舞台中心的成名血淚史。接下來，跟著《NOWNEWS今日新聞》一起細數他爆紅背後的幾大關鍵，重新認識這位GD權志龍出生於首爾梨泰園富人區，在家庭的薰陶下，從小就有著深厚的文化底蘊，他在5歲出道，8歲就被「SM娛樂」挖掘，13歲轉投「YG娛樂」才真正開啟他個性化的音樂之路，這段練習生時期長達11年，他每天必須創作、練舞、上課，還要接受隨時可能被淘汰的壓力。GD曾在受訪時坦言：「練習生生活就像野外求生。」而正是這段時光，磨練出他超乎常人的抗壓性與創作力。2006年BIGBANG出道初期並不順利，直到GD親自作詞、作曲的〈Lies〉在隔年橫空出世，一夜之間逆轉命運，才讓世人看到這個年輕隊長的才華與野心。不僅如此，GD在練習生時期就展現出音樂創作上的獨到天賦，他的作品融合嘻哈、搖滾、電子與實驗性元素，在當時的K-POP中獨樹一幟，這種風格也讓他被視為「K-POP產業裡最不像偶像的偶像」，儘管一度懷疑自己是否適合這條路，但他選擇堅持、拚到底。最終，不只是BIGBANG成為亞洲頂尖團體，GD本人也憑藉無法複製的音樂風格與舞台魅力，逐漸奠定屬於GD的傳奇地位。GD不只是唱跳全能，更是K-POP最具代表性的創作型偶像。他至今創作了超過180首作品，從〈HaruHaru〉、〈If You〉到〈BANG BANG BANG〉幾乎都是他親自操刀。也是GD讓BIGBANG的音樂突破K-POP公式化框架，進入真正具原創性的創作時代，他也因此成為「韓國著作權協會」的正式會員，每年光靠版稅就能收入14億韓元（約台幣3,300萬），在K-POP歷史上前無古人。除此之外，GD在發行作品上也不走傳統路線，2017年他推出的USB專輯《權志龍》打破CD格式，以科技與藝術融合的新型態方式發行，展現出他對音樂載體的前衛觀察。GD這張專輯不僅包含歌曲、MV，還能下載GD親自拍攝的視覺影像，打破音樂只是聲音的界線，他的音樂理念從來都不只是「表演」，而是一場完整的藝術呈現，這樣的格局與創新思維，正是他始終屹立不搖的原因之一。若說音樂是GD的主場，那麼時尚就是他的戰場，他不僅擁有強烈風格的穿搭哲學，更讓許多看似難以駕馭的造型成為「GD專屬」，從奶奶絲巾、玉子燒頭到五色漸層髮，他每次亮相都能引爆潮流風向，2016年他成為香奈兒已故創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐欽點的首位亞洲男大使，不僅打破時尚界對K-POP偶像的偏見，也讓全球精品品牌開始正視亞洲流行文化的價值。而GD自創品牌「PEACEMINUSONE」則是另一個里程碑，他主導的設計將「缺一瓣的雛菊」變成品牌象徵，象徵著不完美的和平，從T恤、帽子到與Nike聯名推出的球鞋，小雛菊商品每次推出幾乎都是搶購一空，曾經一款售價僅幾千元的文具夾，被他戴上後轉售價翻百倍，讓人驚嘆他的「點石成金」能力。在GD身上，時尚不再只是外表的堆疊，而是身分與態度的延伸，他也成為「性別流動時尚」的先鋒。在閃耀的光環背後，GD也曾歷經無數低谷，2011年他因誤食含有大麻的香菸接受警方調查，雖未被起訴但形象一度重挫，接著是團員勝利牽涉「Burning Sun事件」爆發，BIGBANG如今幾乎名存實亡，儘管他曾公開批評勝利失去熱情、疏遠團員，卻也無法挽回整體局勢。這段時間GD選擇沉潛，離開螢光幕、遠離聲浪，直到2025年正式帶著新專輯《Übermensch》回歸。GD這次回歸不只是音樂上的復出，更是他藝術與人生的重啟，他出任KAIST特任教授、與AI科技公司合作、主持個人綜藝，展現出全方位創作者的多重樣貌，而新作品的巡演、MV、服裝與視覺設計無一不精緻、飽含深意，讓人看到他歷經時間洗鍊後的進化版本，當所有人以為在歷經7年沉寂的他將淡出舞台時，他卻選擇以最從容的方式證明：「真正的ICON，不需要話題，也能讓時代為他讓位。」