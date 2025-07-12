韓國天團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON）本名權志龍，在2006年8月19日以BIGBANG隊長身分出道，為團體創作過多首人氣歌曲，將團體推向一線男團地位。在2009年8月18日正式solo出道後，他也為自己打造多首經典歌曲，每一首都傳唱度超高。而GD出道多年創下多個紀錄，不僅是K-POP史上第一位進入韓國著作權協會正式會員的偶像，還帶領團隊勇闖告示牌榜單，並在2018年被列入金氏世界紀錄等，多項紀錄，深受國際肯定。
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GD帶領BIGBANG斬獲各大獎項 還曾被列入金氏世界紀錄
BIGBANG出道多年，多次斬獲國內外各大頒獎典禮獎項，以及各項排行榜殊榮，還成為MAMA頒獎典禮中，獲得最多大獎的藝人，因而被列入2018年金氏世界紀錄。除此之外，他們也是第1個進入「富比士百大名人」、「富比士30位30歲以下精英榜」等榜單的韓國歌手。《華盛頓郵報》還將他們描述為「亞洲最頂級的音樂團體」，而《好萊塢報導》、《時代雜誌》則形容他們為「全球最具影響力的男子團體」，成功獲得國際肯定。
BIGBANG勇闖告示牌 成為第一個被葛萊美介紹的韓國歌手
BIGBANG在2011年11月，以超過5千8百萬的票數，成為MTV歐洲音樂大獎亞洲太平洋地區代表，並成功獲得「最佳世界藝人獎」，再度打破紀錄，成為史上第一個獲得此項大獎的亞洲歌手。
而在2012年推出的迷你5輯《Alive》，這張專輯歌曲幾乎由GD與前成員T.O.P創作，在發行後獲得大量好評，還成為第一張登上美國告示牌200大專輯榜（Billboard 200）的韓國專輯，獲得海外媒體的關注，並在同年登上美國葛萊美（Grammy）官方網頁，成為第一個被葛萊美介紹的韓國歌手。
GD為第一位加入韓國版權協會偶像 還為K-POP打開時尚大門
GD出道多年為團體與自己創作過多首歌曲，成為史上第一位進入韓國著作權協會正式會員的偶像，至今創作多達180首歌曲，據說，他每年不做事，光躺著就能靠版權費入帳14億（約台幣3352萬）。
除了音樂方面外，GD在時尚方面也非常獨特，造型都十分前衛。而在2016年時，他成功獲得「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的青睞，在當年被香奈兒簽下，成為該品牌「亞洲首位男性大使」，這也成功為後輩打開K-POP在時尚界的資源與地位。
GD爭議後回歸 靠實力再度走向巔峰
GD在2023年底無辜捲入吸毒案，讓新專輯發行不得不延後，他也多次強調自己的清白，主動配合調查，好在最後終於證明他沒有吸毒。GD也在這之後成功復出，除了換公司外，還成立「毒品基金會」，積極投入毒品防治和支援弱勢群體，並在之後發新作品回歸，單曲〈POWER〉、專輯《Übermensch》等，都再度獲得大成功，這次久違的個人巡演，也再度讓大家體會到「王者歸來」。
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而在2012年推出的迷你5輯《Alive》，這張專輯歌曲幾乎由GD與前成員T.O.P創作，在發行後獲得大量好評，還成為第一張登上美國告示牌200大專輯榜（Billboard 200）的韓國專輯，獲得海外媒體的關注，並在同年登上美國葛萊美（Grammy）官方網頁，成為第一個被葛萊美介紹的韓國歌手。
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