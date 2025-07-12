韓國男團SEVENTEEN在今年5月迎來出道10周年，出道多年的他們，推出過多組小分隊，每一組都以獨特風格獲得好評。而在昨（11）日，韓媒爆SEVENTEEN將再度推出全新小分隊，由S.COUPS籍珉奎組成，成為團隊中第4組小分隊。消息一出，讓粉絲都既期待又怕受傷害，因為除了早在2018年就組成的BSS（夫碩順）外，其他3組幾乎都是活動結束後，就宣布將服兵役，由於S.COUPS曾因左膝十字韌帶斷裂接受過手術，被判免役，所以很有可能接下來就是珉奎入伍消息，讓粉絲都非常緊張聽到消息。不過除此之外，因為兩人在隊中都是健美身材，所以有粉絲聽到這個組合後，忍不住戲稱是「肌肉大分隊」。
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昨日，據韓媒《Mydaily》報導，S.COUPS跟珉奎將組成全新小分隊，也是繼BSS（夫碩順）、JxW（淨漢x圓佑）和 HxW（HOSHIxWOOZI）後，團隊中第4組小分隊。S.COUPS是SEVENTEEN總隊長，也是嘻哈隊的隊長，珉奎則是嘻哈隊成員，與前面幾隊都是混和主唱隊、表演隊，或是主唱隊、嘻哈隊不同，這次是首組以全嘻哈隊成員組成，讓粉絲都非常期待，紛紛開心喊「荷包要失血了」、「好期待」等。
SEVENTEEN進入軍白期 成員紛紛入伍
SEVENTEEN今年迎來出道10周年，成員也幾乎都到了當兵年紀，除了S.COUPS曾因左膝十字韌帶斷裂接受過手術，而被判免役，以及美國籍Joshua、中國籍Jun、The8等人免役外，已經有不少成員入伍。首先就是JxW小分隊的淨漢在2024年9月率先入伍、圓佑則在2025年4月入伍。
接著團隊又推出HxW小分隊，成員Hoshi跟Woozi日前也確定將在2025年9月雙雙入伍。因此這次珉奎雖然還沒傳出入伍時間，但按照前面幾組小分隊的順序來看，應該也會在小分隊活動告一段落後，傳出入伍消息。
SEVENTEEN因每一張專輯都親自參與 而被封「自給自足偶像」
SEVENTEEN在2015年出道，團名的寓意為「13名成員+3個分隊+1個整體」，一開始的3大分隊分別為「Hiphop Team（嘻哈隊）」、「Vocal Team（主唱隊）」、「Performance Team（表演隊）」3組。團隊成員包含韓國籍S.COUPS、淨漢、HOSHI、圓佑、WOOZI、DK、珉奎、勝寛、DINO，美籍韓裔JOSHUA，美韓雙籍VERNON，以及中國籍JUN和THE 8。由S.COUPS擔任總隊長及Hiphop Team隊長，WOOZI擔任Vocal Team隊長，HOSHI擔任Performance Team隊長。由於從出道以來，成員就參與每一張專輯的編曲作曲、作詞和編舞、自家綜藝、MV拍攝剪輯，因而獲得「自給自足偶像」的稱號。
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接著團隊又推出HxW小分隊，成員Hoshi跟Woozi日前也確定將在2025年9月雙雙入伍。因此這次珉奎雖然還沒傳出入伍時間，但按照前面幾組小分隊的順序來看，應該也會在小分隊活動告一段落後，傳出入伍消息。
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