我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Makiyo前晚、昨晚都有去看GD演唱會。（圖／Makiyo臉書）

▲GD（如圖）小巨蛋演唱會舞台設計也是誠意滿滿，吸引許多台灣藝人前往朝聖。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）

韓流男神GD（G-Dragon，本名：權志龍）11日開始一連3晚在台北小巨蛋開唱，女星Makiyo已經去朝聖2場了，她昨（12）日入場前遇到媒體，大方受訪。Makiyo說自己與GD有私交，10年前在澳門透過共同朋友介紹認識，這次演唱會門票也是共同朋友幫忙訂的，被問到會不會和GD私下見面，Makiyo笑說：「可能喝個幾杯吧？」沒把話說死。Makiyo昨日身穿黑色勁裝出現在小巨蛋，拿著雛菊手燈要去看GD演唱會，其實早在11日GD小巨蛋開唱首場，Makiyo就有到場，當時她同樣戴著墨鏡現身，狀態極佳。Makiyo昨日在小巨蛋外受訪，也透露與GD的淵源，她說自己和GD本來就認識，「10年前在澳門私底下一起玩」，不過這次GD來台，她還沒與對方打招呼。由於GD演唱會門票一票難求，Makiyo也被問到如何搶到票的，她大方透露是透過共同朋友幫忙代訂，至於這次會不會和GD在台北見面，Makiyo笑說：「可能喝個幾杯吧？不知道耶，看明天狀況」。Makiyo更說自己這次會來看演唱會，是為了與粉絲的約定，因為很多抖音上的粉絲許願想看GD，她是想幫粉絲圓夢，「如果不是那個粉絲，我也不會來看，為了粉絲開心」。除了Makiyo外，昨日去朝聖GD的台灣藝人還包含陳柏霖、楊謹華、于美人、王思佳、邱瓈寬、曾國城、成語蕎、王心恬等。王心恬因為媽媽也很熱愛GD，還不惜砸重金幫媽媽和GD在台北101點燈，秀出「周萱❤❤權志龍」的字樣，王心恬也開玩笑說：「這樣死都要搶到票的決心去看演唱會，不可能被罵吧，怕爆。」