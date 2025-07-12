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GD演唱會場場秒殺「開唱還是有空位」！女星蘿莉塔也直擊

但自己坐的該區還是有空位，而且還不只一個，好奇為何有人買了票不來。

「對我旁邊有空位感到非常不可思議，而且還兩個，越想越覺得不可思議，票難買成這樣，買了票還不來的人是什麼意思？」

▲有歌迷向《NOWNEWS》記者表示GD演唱會開唱首日仍有空位，女星蘿莉塔也前往朝聖，同樣直擊自己旁邊有2個空位沒人，但明明GD演唱會門票秒殺，一票難求。（圖/蘿莉塔IG）

GD演唱會「空位真相」曝光！假身分證遭擋歌迷臉都垮了

黃牛不僅加價販售之外，還拿假的身分證要給歌迷入場，想要藉此偷渡成功，結果當眾遭到工作人員識破擋下無法入場

黃牛會把自己登記票券的身分證直接交給歌迷，讓歌迷進場之後，會再安排自己聘請的工讀生也入場，在會場內某個地點統一回收，因為實名制過程繁雜，其實真的沒時間一個一個對臉、資料，其實都看一下就通過。

▲GD演唱會在入場前會核對身分證以及票券資料，工作人員會發放綠色手環以後續入場辨識，但卻傳出有人購買黃牛票，結果拿到假身分證被趕走，非常離譜。（圖/讀者提供）

GD演唱會「黃牛賣票很敢開價」！實名制是真有必要嗎？

結果7880元的座位區，黃牛開價一張5萬元，由朋友統一購買，沒想到該位黃牛竟然手上就有超過10張以上的門票

如果按照上述徐小姐所說，黃牛還是會把自己的身分證交給歌迷去入場，那實名制所增加的人力成本、入場時間成本等於白費，也讓歌迷突然有事情也不能讓票給真正的歌迷

▲GD演唱會門票黃牛很敢開價！一張7880元座位區喊到5萬元，即便是實名制他們仍照有辦法販售黃牛票。（圖／讀者提供）

韓流天王G-dragon權志龍（GD）11日起連3天在台北小巨蛋開唱，睽違8年來台，不僅造成門票場場秒殺，黃牛價更是飆高到令人無法想像，結果GD首日開唱，有歌迷向《NOWNEWS》記者表示，明明票一張都難求，但現場還是有一堆空位，替被擋在外面的真粉絲感到非常可惜，至於為何會有空位，就是因為黃牛的關係，有些不肖的黃牛拿假身分證給歌迷入場，結果遭到工作人員識破擋下無法入場，都不知道是花多少錢才買到卻不能入場，又讓實名制與黃牛議題浮上檯面。記者接獲歌迷表示分享情況，李先生透露，當初動員20名同事幫忙搶票才終於搶到一組7880的2張票，其他19人包括自己都沒搶到，結果入場之後發現明明票超級難搶，開賣也是秒殺，女星蘿莉塔11日晚間也現身GD演唱會，身為鐵粉的她位置比較中後段，看完演唱會後今12日早上在IG上也表示至於為什麼明明是秒殺級演唱會，一票難求的狀況還有這麼多空位，這才發現有，也有許多人在小巨蛋場外周邊直擊眾多黃牛正在跟歌迷交易，被現場民眾詢問：「你是黃牛嗎？」就立刻拔腿就跑，場面相當尷尬。記者也詢問許多購買過黃牛票的追星族，提及如果是「實名制」又該如何入場？徐小姐就表示，但沒想到如今有黃牛加價賣票不夠，針對實名制漏洞還拿假身分證給買家，慘害歌迷失財又不能入場，惡劣之心群起撻伐。另一位黃小姐向記者透露，自己也是買黃牛票，因為真的沒有辦法自己搶到，，讓她也感嘆：「雖然很喜歡GD，但一場演唱會要價5萬元真的有點不值得，下次不會再購入黃牛票。」雖然有工作人員識破假身分證阻擋入場，但肯定是少數案例，也有歌迷提到，開唱首日驗票過程每個人標準不同，只要第一關過了，，這讓最一開始的核對身分成為入場關鍵，但人這麼多，工作人員又如何怎麼能確定這就是本人，，造成座位空缺，對主辦方、對歌迷來說，與其實名制售票，是不是政府更應該嚴格查緝黃牛讓其消失更實在呢？