▲GD（右）和哥們李洙赫（左）在舞台上官腔鞠躬。（圖／Mnet Plus）

韓國娛樂圈盛事《2025年MAMA頒獎典禮》睽違7年在香港舉辦，今（29）日迎來活動第2天，GD在稍早奪下2個獎項「最佳男SOLO舞蹈表演獎」、「最佳男藝人獎」後，也帶來精彩表演。他以全黑的服裝登台，就連舞台都是黑色系，只有立在中間麥克風，像是穿了白色婚紗的人一樣，開口飆唱〈DRAMA〉，其中，中文歌詞「你總是問我愛你愛得有多深」，讓現場尖叫聲不斷。GD在今晚不只拿下獎項，還帶來〈DRAMA〉等多首精彩歌曲，而在一開場，GD尚未現身前，舞台整個看起來超莊嚴，不只幾乎全黑，還有一尊黑色大銅像，中間擺著穿著白色婚紗的麥克風，接著身穿黑色毛皮大衣的GD登場，而GD站在麥克風後的模樣，就像是在面對著穿婚紗的新娘，配上深情歌詞「你總是問我愛你愛得有多深」，與舞台的強烈視覺效果，更是將大家帶進〈DRAMA〉中，充滿矛盾與戲劇性衝突的愛情關係。GD稍早獲得「最佳男SOLO舞蹈表演獎」、「最佳男藝人獎」2個獎項，有趣的是「最佳男藝人賞」是由GD超級好友李洙赫來頒獎，熟到不能更熟的兩人在舞台上相遇後，先是超官腔互相鞠了90度的躬，接著GD從哥們手中接下獎杯，發表感言時他難忍笑意，「謝謝各位粉絲，第2次從李洙赫手上拿獎，下次有機會希望能從我手上頒給李洙赫獎！」期待下一次可以看見GD親自頒獎給李洙赫的世紀畫面。MAMA典禮第二天表演卡司共匯集13組大咖，TOMORROW X TOGETHER、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE。集合新生代團體以及韓流帝王，雖然組數較少，不過超強氣場完全擋不住。