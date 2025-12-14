我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD表示自己很盡力在完成演出，如果還有人不喜歡那他也沒辦法。（圖／GD IG@xxxibgdrgn）

▲GD來台北開唱時還出動升空花車，讓看台區的粉絲也可以跟他拉近距離。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）

韓流天王GD（G-DRAGON，本名權志龍）近日遭韓媒報導唱功退步、故意拖尾音、咬字不清楚等等，質疑GD唱得怪腔怪調。對此，GD昨晚在首爾舉行演唱會時，在舞台上吐露真心話，坦言自己唱了19年，到現在才冒出這種爭議，他也蠻驚訝的。GD在現場更霸氣直呼：「我只是盡力做我選擇要做的事，（大家）不喜歡的話也沒關係」。據韓媒《OSEN》報導，GD 12日開始，在首爾高尺天空巨蛋一連3天舉行《Übermensch》巡迴演唱會。表演的第一晚，GD唱到一半就拿起麥克風跟台下粉絲聊天，並回應近日在韓國掀起的唱功討論。GD笑說：「」GD坦言自己出道19年，已經唱歌這麼久了，「如果現在才冒出這種爭議，老實說我反而會嚇一跳。」可見他對於外界的酸言酸語也感到無奈，但還是選擇做自己，不想有任何改變。台下歌迷見狀也紛紛吶喊很完美、沒關係，來安慰GD，希望他不要因為別人的攻擊而受傷。GD聽到大家的回應後則害羞地說：「GD最後以幽默自嘲的方式化解外界的負評，一番真摯發言也被粉絲稱讚很有天王的高度，「質疑他的人可以去聽其他人的live，我覺得是現場設備的問題」、「龍已經夠完美了，放過他吧」、「這種唱腔本來就是他的特色，不懂為什麼現在才會有爭議」。GD《Übermensch》世界巡迴演唱會今年7月時也來到台北小巨蛋，一連唱了3場，大受好評。當時門票被秒殺，於是GD 11月又加碼返場台灣，攻上台北大巨蛋，開了2天場次，讓上萬台灣歌迷直呼過癮。今晚《Übermensch》巡演則將在首爾迎來最終場，為這次的世界級演出完美收官。