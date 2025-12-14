韓流天王GD（G-DRAGON，本名權志龍）近日遭韓媒報導唱功退步、故意拖尾音、咬字不清楚等等，質疑GD唱得怪腔怪調。對此，GD昨晚在首爾舉行演唱會時，在舞台上吐露真心話，坦言自己唱了19年，到現在才冒出這種爭議，他也蠻驚訝的。GD在現場更霸氣直呼：「我只是盡力做我選擇要做的事，（大家）不喜歡的話也沒關係」。
GD遭質疑唱歌怪腔怪調 演唱會回擊爭議
據韓媒《OSEN》報導，GD 12日開始，在首爾高尺天空巨蛋一連3天舉行《Übermensch》巡迴演唱會。表演的第一晚，GD唱到一半就拿起麥克風跟台下粉絲聊天，並回應近日在韓國掀起的唱功討論。
GD笑說：「今天會不會多少有點爭議呢？有的話很遺憾，還請大家多多包涵。這是我自己選擇要做的事，我只是盡力去做而已，不喜歡的話也沒關係。」GD坦言自己出道19年，已經唱歌這麼久了，「如果現在才冒出這種爭議，老實說我反而會嚇一跳。」可見他對於外界的酸言酸語也感到無奈，但還是選擇做自己，不想有任何改變。
歌迷暖心應援 GD謙虛回應「只是盡力去做」
台下歌迷見狀也紛紛吶喊很完美、沒關係，來安慰GD，希望他不要因為別人的攻擊而受傷。GD聽到大家的回應後則害羞地說：「哪有什麼完美啊，我自己也有很多覺得可惜的舞台，今天也不是說多完美，只是每天都盡力去做而已。表現會依當天狀態不同，不過今天算是剛剛好，還可以給個讚。」
GD最後以幽默自嘲的方式化解外界的負評，一番真摯發言也被粉絲稱讚很有天王的高度，「質疑他的人可以去聽其他人的live，我覺得是現場設備的問題」、「龍已經夠完美了，放過他吧」、「這種唱腔本來就是他的特色，不懂為什麼現在才會有爭議」。
GD《Übermensch》巡演來台2次！大小巨蛋都唱了
GD《Übermensch》世界巡迴演唱會今年7月時也來到台北小巨蛋，一連唱了3場，大受好評。當時門票被秒殺，於是GD 11月又加碼返場台灣，攻上台北大巨蛋，開了2天場次，讓上萬台灣歌迷直呼過癮。今晚《Übermensch》巡演則將在首爾迎來最終場，為這次的世界級演出完美收官。
GD《Übermensch》巡演來台2次！大小巨蛋都唱了
