▲GD見面會超有誠意，不只唱歌跳舞還有抽獎。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

韓國天王GD（G-DRAGON）昨（6）日起在首爾舉辦連續3天的粉絲見面會，接近三個小時的活動中，他不僅帶來四首經典舞台表演，還帶來最近流行TWS〈OVERDRIVE〉的撒嬌舞，展現出與帥氣形象不同反差萌，更讓粉絲佩服的是，全場門票只需要88000韓元（約1900台幣），超划算價錢讓粉絲直呼「實在太寵粉！」GD本次見面會的表演曲目精心安排，從代表王者風範的〈A Boy〉開場，一開始就燃起全場熱情；接著回顧 13 年前的〈Who U〉，白襯衫造型搭配精準舞步，引發老粉絲濃濃的懷舊感；最終以〈Take Me〉、〈I BELONG II U〉收尾，讓現場每個人都感受到他多變的表演能量。除了舞台演出，GD在互動環節更讓粉絲尖叫連連，他先是挑戰男團TWS的熱門撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，在表演過程中做出「咬手指」的小動作賣萌；不僅如此現場還有抽獎環節，GD親自準備香水、鑽石項鍊、Zoa大娃抱枕、Casetify手機殼等，只要跟GD猜拳猜贏就可以輕鬆獲得，GD還會瘋狂放水給提示，讓粉絲可以順利帶走想要的獎品。最讓粉絲讚爆的是，整場見面會票價僅八萬八千韓元，在動輒演唱會票價隨便就要十五萬（約台幣3200元）起跳的社會中，可以說是超級便宜！不少粉絲表示，除了欣賞GD的舞台實力，更感受到偶像平日少見的幽默與撒嬌魅力，令人印象深刻這場見面會不僅展現了GD的多面魅力，也讓人看到他在表演之外對粉絲的重視與親和力，無論是經典舞台重現，還是逗趣互動抽獎，使粉絲不只享受音樂，更收穫了滿滿的歡樂與回憶，對於這位舞台王者而言，這場見面會無疑又為他的偶像傳奇增添了濃墨重彩的一筆。