▲GD開告百名散播不實謠言的網友。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

韓國天團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON，本名權志龍）出道多年都享有高人氣，但人紅是非多，GD多年來都承受著不少流言蜚語的困擾。而今（24）日，GD經紀公司Galaxy Corporation不忍了，宣布向百名散播不實謠言的網友，以名譽毀損大規模提告，捍衛GD名譽。目前已有部分被告人承認相關指控，案件也已移送至檢方。GD經紀公司在今日發表官方聲明，表示針對網路上對GD的名譽毀損、虛假事實散布及惡意誹謗，已與法律事務所合作採取強硬對策，並以違反《資訊通信網利用促進及資訊保護法》的名譽毀損條款，對100多名惡意留言者提出刑事訴訟。目前部分被告已承認相關指控，並在警方結束調查後，移送至檢方，等待後續的處份結果，否認者則持續調查中。公司也進一步透露，搜查機關主要針對Nate Pann、Naver、DC Inside、Theqoo及X（前Twitter）做蒐證後，鎖定多名嫌疑人，並將案件移送至嫌疑人居住地所屬的警察局進行調查。公司強調，將持續收集各平台上的證據，且為了保護藝人權益，未來將繼續擴大民事與刑事的法律追訴行動。而再迎事業高峰的GD，近期剛完成在首爾、日本橫濱、泰國曼谷等亞洲三地的個人首場粉絲見面會《2026 G-DRAGON 'FAM' MEETING》，其中，還因超佛系的票價引發熱議。據悉，GD見面會門票只需要88000韓幣（約1900台幣），在動輒演唱會票價隨便就要15萬韓幣（約台幣3200元）起跳的社會中，可以說是超級便宜。不少粉絲表示，除了欣賞GD的舞台實力，更感受到偶像平日少見的幽默與撒嬌魅力，也讓人看到他在表演之外對粉絲的重視與親和力。