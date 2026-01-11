我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie（如圖）昨日在金唱片的火辣表演被做成Reel後，被發現GD也點讚。（圖／IG@golden_disc）

BLACKPINK成員Jennie在昨（10）日晚間以solo歌手身分登上第40屆的金唱片，一連帶來〈Filter〉、〈Damn Right〉以及個人代表作〈like JENNIE〉壓軸炸場，性感火辣演出直接讓全場3.3萬人看呆。而這段表演也在網路瘋傳，不過有網友發現Jennie前緋聞男友GD，竟然也按讚了Jennie的表演影片，不過沒多久就火速收回，但也已引發討論，許多粉絲都笑說GD應該又是在海巡，不小心手滑按到。Jennie昨日在金唱片的精采表演，被剪成Reel後在網路上瘋傳，至今已吸引300萬人觀看、26萬人按讚。沒想到這之中竟有GD的身影，有眼尖網友發現GD也為Jennie的表演點讚，但之後又馬上收回。由於GD常常會在IG海巡，許多粉絲都曾被他翻牌過，因此有網友猜測這個前任緋聞情侶檔的互動，可能只是GD不小心手滑。雖然GD已收回讚，但依然引起超高討論，「真的是like JENNIE」、「龍哥想按就是可以，龍哥是不是手滑啦」、「還回去收回讚更好笑欸」、「可能誤按，然後海巡到大家在討論，又跑回去收回了，有夠可愛的男人」。事實上，GD在2021年曾遭韓國知名狗仔《Dispatch》爆料過與Jennie的戀情，被拍到兩人在GD漢南洞高級住宅中約會，但當時YG娛樂僅回應：「藝人私人生活難以確認」，不承認也不否認的態度，更是掀起網友熱議，翻出兩人曾有過多次合作。GD還曾在2020年驚喜現身Jennie在錄音室開的IG直播，關係看起來非常好。而這段戀情尚未認愛，就在傳出1年多後，出現了分手消息。2022年5月，有眼尖網友發現GD取消追蹤Jennie的IG帳號，但其他3個BLACKPINK成員則是繼續追蹤中，猜測兩人已在那時候分手。不過對於分手的猜測，YG娛樂還是維持一貫態度，沒有做出任何回應，讓這段戀情在外界的猜測中畫下句點。