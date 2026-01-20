我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD拿格紋圍巾把自己的臉圍起來，只露出一雙眼睛。（圖／翻攝自OSEN）

▲GD是韓國指標性流行巨星，穿搭經常被大眾仿效。（圖／美聯社）

韓國流行樂之王G-DRAGON（GD、本名權志龍）影響力擴及國際，他今（20）日飛往巴黎參加慈善晚宴，此行為法國第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）第二年邀請GD共襄盛舉，成為韓星第一人，而他的機場時尚再次成為焦點，天王用圍巾幾乎把自己整張臉裹起來，網友笑稱：「最會保暖的男人！」今天上午，GD現身仁川機場，準備前往巴黎參加當地時間22日在拉德芳斯體育館（La Défense Arena）舉行的「黃金硬幣慈善晚會（Le Gala des Pièces Jaunes）」，這也是晚宴策劃人之一的法國第一夫人碧姬馬克宏，繼去年之後，第二次邀請GD來晚會演出。近日韓國正值寒流來襲，平均低溫在零度以下，GD戴鴨舌帽，身穿長版大衣，不僅冷到把手藏在口袋裡，還拿一條格紋圍巾把自己的臉圍起來，只露出一雙眼睛，除了展現高級時尚品味，也被網友虧：「時尚、保暖兩不誤，巨星不會凍到自己的」、「我哥已經過了露肉的年齡了！」「黃金硬幣慈善晚會（Le Gala des Pièces Jaunes）」為法國年度重要的慈善音樂盛會，旨在為兒童與青少年醫療照護募款，活動結合大型演唱會形式，邀請國際流行歌手、K-pop 藝人、古典音樂家等跨界陣容同台演出，透過音樂號召社會大眾響應公益。而「黃金硬幣慈善晚會（Le Gala des Pièces Jaunes）」所募得的善款主要用於改善法國各地醫院的兒童醫療環境、住院空間與相關照護計畫，讓「零錢行善」的理念轉化為實際的醫療支持，成為法國最具代表性的公益文化活動之一。