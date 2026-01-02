我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Kai（如圖）曾與Jennie當過D社元旦情侶，但認愛不到1個月就見光死。（圖／Kai IG@zkdlin）

▲GD（如圖）跟Jennie緋聞傳一年，直到傳出分手都沒認愛。（圖／GD IG@xxxibgdrgn）

BLACKPINK成員Jennie在2016年8月正式出道，出道以來就因性感又可愛的貓相臉、以及可鹽可甜的形象深受粉絲喜愛。而Jennie的感情生活，也一直是外界關注的焦點，其中，有韓國最強狗仔之稱的《Dispatch》（簡稱D社），就曾兩度爆過Jennie緋聞，一次是2019年與EXO成員Kai，被列為當年的「元旦情侶」，雙方火速認愛，但當紅的兩人也馬上見光死、宣布分手。另一位就是同為YG娛樂的BIGBANG隊長GD，但兩人直到分手都從未承認戀情。Jennie出道後就因超強舞台魅力爆紅，成為許多藝人的理想型，而她首度認愛、也是唯一一次認愛的男友，就是EXO成員Kai。Jennie與Kai在2019年1月1日被D社爆出熱戀消息，並曝光他們深夜牽手於公園約會的照片。YG娛樂先回應：「並不知情，正在確認事實中」。而Kai所屬的SM娛樂，則在之後認愛，「兩人是互有好感的關係」。然而，當時正是EXO與BLACKPINK的上升期，當紅的兩大團體成員爆出戀愛，火速引發高度討論，部分粉絲也掀起批評聲浪。而不斷的攻擊，讓Jennie這段戀情在認愛不到1個月，就於同月25日宣布分手，疑似是承受不住外界壓力而見光死。不少人也對這對郎才女貌的情侶檔拆夥，感到非常可惜。似乎因為上一段戀情見光死的關係，Jennie對之後的戀情都絕不鬆口。Jennie在2021年被拍到與GD在漢南洞高級住宅中約會後，YG娛樂僅回應：「藝人私人生活難以確認」，不承認也不否認的態度，更是掀起網友熱議，還翻出兩人曾有過多次合作。Jennie早在出道前，就於2012年擔任GD歌曲〈THAT XX〉的MV女主角，隔年還合唱〈Black〉；2020年，GD更是驚喜現身Jennie在錄音室開的IG直播，關係看起來非常好，也讓雙方粉絲開始漸漸默認這段戀情。而Jennie這次堅決不認愛的緋聞，在傳出1年多後，出現了分手消息。2022年5月，有眼尖網友發現GD取消追蹤Jennie的IG帳號，但其他3個BLACKPINK成員則是繼續追蹤中，猜測兩人已在那時候分手。不過對於分手的猜測，YG娛樂還是維持一貫態度，沒有做出任何回應，讓這段戀情在外界的猜測中畫下句點。