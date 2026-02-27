我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫燕姿攜手多位重量級音樂人，發布最新單曲〈飛瀑而下〉，單曲封面中，她化身在無重力宇宙的太空人。（圖／Make Music提供）

華語樂壇天后孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會即將從3月起跑，接續唱響香港、蘇州、吉隆坡、台北等各城市，面對全新場次與舞台規模的前置準備，孫燕姿與導演及製作團隊反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。開唱前，孫燕姿今（27）日凌晨先送上大禮，無預警推出全新單曲〈飛瀑而下〉，讓粉絲相當驚喜，「已循環播放好多次！」孫燕姿與多年好友陳蔚甄的合作製作展現出流暢的默契；首度攜手的新加坡創作歌手文慧如，一直以孫燕姿為音樂道路的啟蒙，其詞曲以高完成度回應這次合作，編曲中，宏偉壯闊的空間聲響在音樂結構上盡顯莊嚴而動人，遊走於顆粒噪訊與平流聲場之間。流行搖滾的骨架中，Martin Tang收斂卻極具張力的電吉他頻率，如同失速噴流的彗星，在音場中劃出軌跡。如果說12年前因為〈克卜勒〉的行星運行找到了你，在12年後的今天，2月27日全面上線的〈飛瀑而下〉單曲封面中，孫燕姿化身在無重力宇宙的太空人，降落之際始終要堅定的相信，在失速的邊界裡，我們彼此相擁，更要牢牢接住自己。孫燕姿有感而發地說：「〈飛瀑而下〉這首歌形容一種最衝動卻又最平靜的感覺。好似答案清晰明亮。它在告訴我們，經歷那麼多無形的或許、如果、分叉的結果，我們切 記所有曾經給過自己的微笑與希望。而不管這些勇氣來自於自己、他人還是某一天遇見的陌生人，我們最後在失速的邊界裡，擁抱起自己。」這首歌最終抵達的，並非被他人拯救的時刻，而是一種恍然明白：「原來，一直能接住自己的，正是自己。」