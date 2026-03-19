天后孫燕姿《就在日落以後》演唱會今年5月將首度登上台北大巨蛋，許多粉絲已開始預備要手刀搶票，《NOWNEWS今日新聞》連續多日特別替讀者整理搶票攻略，今日再接再厲，本日中午12:00在理想國Live Nation的會員優先買，需完成兩步驟，完成會員註冊和訂閱電子報，就能購買，明（20）日在KKTIX售票系統也將全面啟售，帶您一次掌握。
使用理想國會員買票 需先完成個人資料填寫、訂閱電子報
孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會3月13日、15日已在香港全新地標啟德主場館圓滿落幕。這是孫燕姿睽違12年再度回到香港開唱，主辦單位寬魚國際以超高規格打造舞台，從服裝、舞蹈到視訊全面升級，孫燕姿更首度公開演唱新歌〈飛瀑而下〉。兩場演出門票都在開賣即秒殺完售，合計吸引7.5萬名歌迷齊聚。5月15日、17日也即將首登台北大巨蛋，粉絲都相當期待。
今日中午起可在理想國會員買票，都需要同時持有Live Nation Taiwan會員資格與KKTIX會員帳號。若要在3月19日使用理想國會員購票， 需要在當天中午12點到晚間11點59分Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan網站會員註冊 ，完成個人資料填寫，並成功訂閱電子報，就能購買。
KKTIX每個帳號總計每場買4張 包含所有購票階段
此外，根據KKTIX售票網站上公告，由於各階段售票皆數量有限，且售完為止，因此，優先購買並不保證座位排號一定優於正式開賣。特別要注意的是，每個會員帳號每場只能買4張。舉例：如果同一個場次，在3月18日使用國泰世華CUBE信用卡優先購得2張，3月19日於Live Nation Taiwan會員預售階段買到1張，20日正式開賣時，就只能再買1張，以此類推。
買票前先閱讀孫燕姿相關知識 先答題才能買票
特別要注意的是，購票前要先完成答題，答對了就可以開始選購，有熱心的粉絲準備孫燕姿相關考題、《NOWNEWS今日新聞》也預測了20題孫燕姿相關知識題，可先預習，讓購票流程更順暢。此外，根據KKTIX公告，僅提供電腦配位，依實際開放區域為主，恕無法選擇區域，系統將自動配至選擇票價的最適區域及相連座位，若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位。
● Live Nation Taiwan會員預售
2026/03/19 (四) 12:00 ~ 23:59
購票網站：理想國
※ 皆須同時持有Live Nation Taiwan會員資格與KKTIX會員帳號。
※ 請於Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan網站會員註冊 ，完成個人資料填寫，並成功訂閱電子報。
※ Live Nation 會員預售期間，登入 Live Nation 會員後，從官網點選活動頁面，並點選「預售」，可連至KKTIX售票頁面購票。
※ LIVE NATION TAIWAN會員註冊及預購流程詳見：https://bit.ly/LNTPRESALE-KT
● 正式開賣
時間：2026/03/20 (五) 12:00全面開賣
網站：KKTIX
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孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會3月13日、15日已在香港全新地標啟德主場館圓滿落幕。這是孫燕姿睽違12年再度回到香港開唱，主辦單位寬魚國際以超高規格打造舞台，從服裝、舞蹈到視訊全面升級，孫燕姿更首度公開演唱新歌〈飛瀑而下〉。兩場演出門票都在開賣即秒殺完售，合計吸引7.5萬名歌迷齊聚。5月15日、17日也即將首登台北大巨蛋，粉絲都相當期待。
今日中午起可在理想國會員買票，都需要同時持有Live Nation Taiwan會員資格與KKTIX會員帳號。若要在3月19日使用理想國會員購票， 需要在當天中午12點到晚間11點59分Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan網站會員註冊 ，完成個人資料填寫，並成功訂閱電子報，就能購買。
KKTIX每個帳號總計每場買4張 包含所有購票階段
此外，根據KKTIX售票網站上公告，由於各階段售票皆數量有限，且售完為止，因此，優先購買並不保證座位排號一定優於正式開賣。特別要注意的是，每個會員帳號每場只能買4張。舉例：如果同一個場次，在3月18日使用國泰世華CUBE信用卡優先購得2張，3月19日於Live Nation Taiwan會員預售階段買到1張，20日正式開賣時，就只能再買1張，以此類推。
買票前先閱讀孫燕姿相關知識 先答題才能買票
特別要注意的是，購票前要先完成答題，答對了就可以開始選購，有熱心的粉絲準備孫燕姿相關考題、《NOWNEWS今日新聞》也預測了20題孫燕姿相關知識題，可先預習，讓購票流程更順暢。此外，根據KKTIX公告，僅提供電腦配位，依實際開放區域為主，恕無法選擇區域，系統將自動配至選擇票價的最適區域及相連座位，若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位。
● Live Nation Taiwan會員預售
2026/03/19 (四) 12:00 ~ 23:59
購票網站：理想國
※ 皆須同時持有Live Nation Taiwan會員資格與KKTIX會員帳號。
※ 請於Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan網站會員註冊 ，完成個人資料填寫，並成功訂閱電子報。
※ Live Nation 會員預售期間，登入 Live Nation 會員後，從官網點選活動頁面，並點選「預售」，可連至KKTIX售票頁面購票。
※ LIVE NATION TAIWAN會員註冊及預購流程詳見：https://bit.ly/LNTPRESALE-KT
● 正式開賣
時間：2026/03/20 (五) 12:00全面開賣
網站：KKTIX