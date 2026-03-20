傳統習俗「土地公頭牙」於今（20）日到來，同時也是龍抬頭、節氣春分，是整年中最強轉運日。根據命理專家廖大乙、「王老師」王崑山、楊登嵙表示，頭牙、龍抬頭有「9項禁忌」需要特別注意，如別穿黑色衣服、忌說關門、不喝粥等，做錯有機會影響整年運勢。另外提供4補財庫妙招，包括「祭拜土地公、引龍水、剃龍頭、繞老樹走」，藉此讓一整年運勢旺。
📍土地公頭牙是什麼？
民間習俗中每月初二、十六祭拜土地公，稱為「做牙」，其中農曆二月初二是農曆新春後第一次祭祀土地公第一次，故稱「頭牙」。農曆二月初二常被視作土地公生日，據說這天也是土地公加昇為福德正神的日子，象徵開啟新一年的財運與事業運，民間俗諺「頭牙不做，尾牙空」顯示其重要性，民眾通常會在這天拜土地公祈求生意興隆，並吃潤餅、麻糬招財。
📍龍抬頭是什麼？
農曆二月初二「龍抬頭」是華人傳統節日，象徵春回大地、萬物復甦，「龍」指的是二十八宿中東方蒼龍七宿星象，每年初春（北斗七星斗柄指向正東）時，「龍角星」從東方地平線上升起，因此稱「龍抬頭」。
龍抬頭習俗源自於農業社會在年後期盼春天雨水利於耕種，俗話說：「龍不抬頭，天不下雨」，龍是祥瑞之物，又是和風降雨的主宰，人們祈望龍抬頭興雲作雨、滋潤萬物，後續也將「龍抬頭」作為祈求風調雨順、納祥轉運的日子。
📍頭牙、龍抬頭禁忌
■ 禁忌1：不穿黑色衣服
忌穿黑色衣服，因為頭牙與龍抬頭陽氣旺盛，穿深暗色系衣服顯得無精打采、磁場不佳，不利於吸收土地公的財氣與「龍氣」，建議改穿顏色鮮明、明亮的衣服。
■ 禁忌2：不宜敲水龍頭
顧名思義水龍頭也為龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，恐讓財氣流失。
■ 禁忌3：忌吃龍蝦
龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。
■ 禁忌4：忌說「關門」2字
不宜說關門，以免龍氣進不來，商店忌說「關門」，晚上關門叫「靠門」。
■ 禁忌5：不宜喝粥
粥象徵龍血，米粒煮水代表龍子被煮，有不吉之意。
■ 禁忌6：忌洗衣
龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，影響磁場。
■ 禁忌7：不宜動刀與針線
古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。
■ 禁忌8：不宜磨食材
古人認為石磨是龍頭，磨麵使用石磨，這一天所有的打麵機坊都要停止工作，擔心會磨到龍的頭。
■ 禁忌9：忌在娘家過
龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後回娘家，容易將娘家氣運下壓。
📍頭牙、龍抬頭禁忌開運法
🟡土地公加持法
由於農曆二月初二「頭牙」土地公加昇為福德正神，若想祈求來年財運亨通、業績爆發，記得一定要「做頭牙」，向土地公埔財庫。可準備以下供品，包或圓型水果（象徵圓滿）、花生（代表生意）、麻糬（象徵黏財）、酒（代表流動）
參拜土地公時祝禱文可以參考以下：「福德正神土地公在上，信男／信女（姓名），出生於（出生年月日），今日頭牙，誠心前來參拜，感謝土地公長久以來的守護與庇佑。祈請土地公守護財庫，讓財源穩定、財氣長留，辛苦努力能慢慢累積成福報與收穫。信男／信女願誠心做事、誠信做人，行善積德，祈請土地公庇佑。」
🟡引龍水補庫法
在春分當天辰時上午7時～9時接一盆水水，並將其曬太陽5分鐘，這叫「引錢龍」，接著用這盆水拍拍臉頰、洗洗手，可除去霉運、接引龍氣；此外，也可準備5枚硬幣投入水中，這盆水代表你的「丙午年開運發財水」。放置在家中財位滿七天，再將5枚硬幣收做「開運錢母」，代表錢滾錢，引財入庫。錢母可放在家中個人財位或隨身攜帶。
🟡剃龍頭轉運法
農曆二月初二剃龍頭，代表一年都有精神頭，提醒民眾把握這天剪頭髮，可擺脫不順，帶來一整年的好運氣。
🟡繞老樹吸靈氣法
龍抬頭當天上午5時～下午17時，建議可以尋找常綠且樹幹較粗的老樹如百年龍柏、肯氏南洋杉，或其他歷經數十年強壯大樹，繞著大樹走3圈，藉此吸收靈氣等同「吸收龍氣」，讓一整年財旺、人也旺。
📍春分、頭牙、龍抬頭開運吉時
首選挑辰時（07:00–09:00）轉運。龍抬頭時陽氣上升、財氣最旺。特別適合拜土地公、補財庫、啟動整年財運。
📍春分、頭牙、龍抬頭開運地點
首選前往土地公廟、福德正神廟祭拜，也可在家中個人財位補財庫。
資料來源：廖大乙、王老師王昆山、楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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民間習俗中每月初二、十六祭拜土地公，稱為「做牙」，其中農曆二月初二是農曆新春後第一次祭祀土地公第一次，故稱「頭牙」。農曆二月初二常被視作土地公生日，據說這天也是土地公加昇為福德正神的日子，象徵開啟新一年的財運與事業運，民間俗諺「頭牙不做，尾牙空」顯示其重要性，民眾通常會在這天拜土地公祈求生意興隆，並吃潤餅、麻糬招財。
農曆二月初二「龍抬頭」是華人傳統節日，象徵春回大地、萬物復甦，「龍」指的是二十八宿中東方蒼龍七宿星象，每年初春（北斗七星斗柄指向正東）時，「龍角星」從東方地平線上升起，因此稱「龍抬頭」。
龍抬頭習俗源自於農業社會在年後期盼春天雨水利於耕種，俗話說：「龍不抬頭，天不下雨」，龍是祥瑞之物，又是和風降雨的主宰，人們祈望龍抬頭興雲作雨、滋潤萬物，後續也將「龍抬頭」作為祈求風調雨順、納祥轉運的日子。
■ 禁忌1：不穿黑色衣服
忌穿黑色衣服，因為頭牙與龍抬頭陽氣旺盛，穿深暗色系衣服顯得無精打采、磁場不佳，不利於吸收土地公的財氣與「龍氣」，建議改穿顏色鮮明、明亮的衣服。
■ 禁忌2：不宜敲水龍頭
顧名思義水龍頭也為龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，恐讓財氣流失。
■ 禁忌3：忌吃龍蝦
龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。
■ 禁忌4：忌說「關門」2字
不宜說關門，以免龍氣進不來，商店忌說「關門」，晚上關門叫「靠門」。
■ 禁忌5：不宜喝粥
粥象徵龍血，米粒煮水代表龍子被煮，有不吉之意。
■ 禁忌6：忌洗衣
龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，影響磁場。
■ 禁忌7：不宜動刀與針線
古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕扎到龍的眼睛。
■ 禁忌8：不宜磨食材
古人認為石磨是龍頭，磨麵使用石磨，這一天所有的打麵機坊都要停止工作，擔心會磨到龍的頭。
■ 禁忌9：忌在娘家過
龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後回娘家，容易將娘家氣運下壓。
🟡土地公加持法
由於農曆二月初二「頭牙」土地公加昇為福德正神，若想祈求來年財運亨通、業績爆發，記得一定要「做頭牙」，向土地公埔財庫。可準備以下供品，包或圓型水果（象徵圓滿）、花生（代表生意）、麻糬（象徵黏財）、酒（代表流動）
參拜土地公時祝禱文可以參考以下：「福德正神土地公在上，信男／信女（姓名），出生於（出生年月日），今日頭牙，誠心前來參拜，感謝土地公長久以來的守護與庇佑。祈請土地公守護財庫，讓財源穩定、財氣長留，辛苦努力能慢慢累積成福報與收穫。信男／信女願誠心做事、誠信做人，行善積德，祈請土地公庇佑。」
在春分當天辰時上午7時～9時接一盆水水，並將其曬太陽5分鐘，這叫「引錢龍」，接著用這盆水拍拍臉頰、洗洗手，可除去霉運、接引龍氣；此外，也可準備5枚硬幣投入水中，這盆水代表你的「丙午年開運發財水」。放置在家中財位滿七天，再將5枚硬幣收做「開運錢母」，代表錢滾錢，引財入庫。錢母可放在家中個人財位或隨身攜帶。
農曆二月初二剃龍頭，代表一年都有精神頭，提醒民眾把握這天剪頭髮，可擺脫不順，帶來一整年的好運氣。
龍抬頭當天上午5時～下午17時，建議可以尋找常綠且樹幹較粗的老樹如百年龍柏、肯氏南洋杉，或其他歷經數十年強壯大樹，繞著大樹走3圈，藉此吸收靈氣等同「吸收龍氣」，讓一整年財旺、人也旺。
首選挑辰時（07:00–09:00）轉運。龍抬頭時陽氣上升、財氣最旺。特別適合拜土地公、補財庫、啟動整年財運。
📍春分、頭牙、龍抬頭開運地點
首選前往土地公廟、福德正神廟祭拜，也可在家中個人財位補財庫。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。