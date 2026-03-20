農曆二月初二傳統習俗「土地公頭牙」在今（20）日來到，同時也是轉運吉日「龍抬頭」與節氣春分。根據命理專家廖大乙、艾菲爾老師表示，今天是百年一遇的轉運好時機，也是運勢從混沌到顯化的黃金期，4生肖「龍、狗、牛、羊」財運旺、4星座「雙子座、處女座、射手座、雙魚座」改運翻身，千萬別錯過今日的翻身機會。
📍土地公頭牙撞龍抬頭、春分！最強轉運日在今天
農曆二月初二是農曆新春後第一次祭祀土地公第一次，故稱「頭牙」，常被視作土地公生日，據說這天也是土地公加昇為福德正神的日子，象徵開啟新一年的財運與事業運，同時農曆二月初二也是傳統習俗「龍抬頭」、2026節氣春分，象徵春回大地、萬物復甦，是轉運的極好日子。
📍土地公頭牙撞龍抬頭！「4生肖」財運暴衝：百年一遇轉運
命理專家廖大乙表示，農曆二月初二是傳統習俗「龍抬頭」日，同時也是土地公頭牙、濟公活佛誕辰，是百年一遇的轉運好時機，今日也逢節氣春分，春分代表陰陽平衡、春分過後陽氣上升，建議利用此時轉運最佳。
廖大乙提到，今日4生肖「龍、狗、牛、羊」財運不錯，適合找時間補財庫改運，建議可以在今日上午5時～下午17時，找到常綠且樹幹較粗的老樹如百年龍柏、肯氏南洋杉，或其他歷經數十年強壯大樹，繞著大樹走3圈，藉此吸收靈氣等同「吸收龍氣」，讓整年財旺、人也旺。
📍春分「4星座」進入黃金期！擺脫焦慮、運勢重啟
此外，塔羅牌艾菲爾老師表示，隨著「春分」節氣降臨，太陽正式踏入白羊座，宣告了占星新年的開端，同時，雙魚座逆行三周的水星也終於恢復順行，不僅是季節更替，更是集體靈魂「重新開機」，對於4星座「雙子座、處女座、射手座、雙魚座」，更是一段從混沌到顯化的黃金期，原本的焦慮隨著春分消散、運勢即將重啟。
雙子座【撥雲見日，停滯計畫重啟】
身為水星的子民，過去三周你仿佛陷入了一場無聲的慢動作電影，無論是副業的推動還是人際的溝通，總有一種「力不從心」的阻礙感。水星順行後，這種卡頓感將瞬間煙消雲散。故事感發生在你重新打開那個被擱置的專案資料夾，或是重啟那段冷戰已久的對話時，你會驚訝地發現，原本複雜的結節竟然自動鬆開了。白羊新月的衝勁給了你「斷舍離」的勇氣，讓你不再糾結於細枝末節，而是能精准地抓取核心資源。這是一個適合「大刀闊斧」重啟計畫的時刻，原本觀望的合作方也會因你的條理分明而重新靠攏，讓你的創意在春分之後正式落地生根。
處女座【心智歸位，思路透徹清明】
對處女座而言，水逆雙魚期間最痛苦的莫過於那種「腦袋打結」的無力感。你那精密的邏輯被雙魚的迷霧擾亂，導致你在決策時反覆質疑自我。隨著水星恢復順行，你那引以為傲的分析能力將再度回歸。故事感發生在某個清晨，當你再次面對那些繁瑣的資料或混亂的人事時，一種「一目了然」的清澈感會油然而生。你不再被情緒干擾，而是能冷靜地拆解問題，找出最高效的路徑。這股能量不僅提升了你的職場表現，也讓你在理財佈局上變得更具前瞻性。請信任這份找回的理智，當你重新掌握節奏，那些曾被視為難關的挑戰，都將成為你展現專業身價的墊腳石。
射手座【目標對焦，行動方向確立】
射手座在過去一段時間，雖然行動力十足，卻常有一種「不知道為何而戰」的茫然感。水星順行配合太陽入白羊的火象能量，為你點亮了前方的導航燈。故事感發生在你一次深刻的自我覺察後，你決定放下那些華而不實的目標，轉而專注於真正能讓你感到熱情的領域。這是一波「意志與方向」的完美合一。你不再四處試探，而是能堅定地踏上那條屬於你的康莊大道。白羊座新月賦予了你開疆辟土的體力，讓你無論是在轉換賽道還是深造計畫上，都能展現出勢不可擋的魄力。請大膽前行，當你的目標變得純粹，整個宇宙都會成為你背後的強大風場。
雙魚座【重擔卸下，壓力煙消雲散】
身為水逆的震央區，雙魚座在過去三週承受了極大的精神內耗與外在誤解，你彷彿背負著全世界的期待在泥淖中行走。水星在你的本命宮恢復順行，對你而言是一場遲來的「救贖」。故事感發生在你終於敢於對那些不合理的索求說「不」，或是當那些長久以來的誤解終於被厘清的瞬間。你會感受到胸口那股壓迫感正逐漸減輕，取而代之的是一種輕盈的喜悅。白羊新月則為你帶來了「愛自己」的嶄新視角。這段時間，你的直覺與現實終於達成和解，不再需要透過犧牲來換取認可。請好好享受這份寧靜與自由，在春分的美好光影中，重新找回那個愛笑且充滿夢想的自己。
資料來源：廖大乙、塔羅牌老師艾菲爾
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農曆二月初二是農曆新春後第一次祭祀土地公第一次，故稱「頭牙」，常被視作土地公生日，據說這天也是土地公加昇為福德正神的日子，象徵開啟新一年的財運與事業運，同時農曆二月初二也是傳統習俗「龍抬頭」、2026節氣春分，象徵春回大地、萬物復甦，是轉運的極好日子。
命理專家廖大乙表示，農曆二月初二是傳統習俗「龍抬頭」日，同時也是土地公頭牙、濟公活佛誕辰，是百年一遇的轉運好時機，今日也逢節氣春分，春分代表陰陽平衡、春分過後陽氣上升，建議利用此時轉運最佳。
廖大乙提到，今日4生肖「龍、狗、牛、羊」財運不錯，適合找時間補財庫改運，建議可以在今日上午5時～下午17時，找到常綠且樹幹較粗的老樹如百年龍柏、肯氏南洋杉，或其他歷經數十年強壯大樹，繞著大樹走3圈，藉此吸收靈氣等同「吸收龍氣」，讓整年財旺、人也旺。
此外，塔羅牌艾菲爾老師表示，隨著「春分」節氣降臨，太陽正式踏入白羊座，宣告了占星新年的開端，同時，雙魚座逆行三周的水星也終於恢復順行，不僅是季節更替，更是集體靈魂「重新開機」，對於4星座「雙子座、處女座、射手座、雙魚座」，更是一段從混沌到顯化的黃金期，原本的焦慮隨著春分消散、運勢即將重啟。
雙子座【撥雲見日，停滯計畫重啟】
身為水星的子民，過去三周你仿佛陷入了一場無聲的慢動作電影，無論是副業的推動還是人際的溝通，總有一種「力不從心」的阻礙感。水星順行後，這種卡頓感將瞬間煙消雲散。故事感發生在你重新打開那個被擱置的專案資料夾，或是重啟那段冷戰已久的對話時，你會驚訝地發現，原本複雜的結節竟然自動鬆開了。白羊新月的衝勁給了你「斷舍離」的勇氣，讓你不再糾結於細枝末節，而是能精准地抓取核心資源。這是一個適合「大刀闊斧」重啟計畫的時刻，原本觀望的合作方也會因你的條理分明而重新靠攏，讓你的創意在春分之後正式落地生根。
對處女座而言，水逆雙魚期間最痛苦的莫過於那種「腦袋打結」的無力感。你那精密的邏輯被雙魚的迷霧擾亂，導致你在決策時反覆質疑自我。隨著水星恢復順行，你那引以為傲的分析能力將再度回歸。故事感發生在某個清晨，當你再次面對那些繁瑣的資料或混亂的人事時，一種「一目了然」的清澈感會油然而生。你不再被情緒干擾，而是能冷靜地拆解問題，找出最高效的路徑。這股能量不僅提升了你的職場表現，也讓你在理財佈局上變得更具前瞻性。請信任這份找回的理智，當你重新掌握節奏，那些曾被視為難關的挑戰，都將成為你展現專業身價的墊腳石。
射手座【目標對焦，行動方向確立】
射手座在過去一段時間，雖然行動力十足，卻常有一種「不知道為何而戰」的茫然感。水星順行配合太陽入白羊的火象能量，為你點亮了前方的導航燈。故事感發生在你一次深刻的自我覺察後，你決定放下那些華而不實的目標，轉而專注於真正能讓你感到熱情的領域。這是一波「意志與方向」的完美合一。你不再四處試探，而是能堅定地踏上那條屬於你的康莊大道。白羊座新月賦予了你開疆辟土的體力，讓你無論是在轉換賽道還是深造計畫上，都能展現出勢不可擋的魄力。請大膽前行，當你的目標變得純粹，整個宇宙都會成為你背後的強大風場。
雙魚座【重擔卸下，壓力煙消雲散】
身為水逆的震央區，雙魚座在過去三週承受了極大的精神內耗與外在誤解，你彷彿背負著全世界的期待在泥淖中行走。水星在你的本命宮恢復順行，對你而言是一場遲來的「救贖」。故事感發生在你終於敢於對那些不合理的索求說「不」，或是當那些長久以來的誤解終於被厘清的瞬間。你會感受到胸口那股壓迫感正逐漸減輕，取而代之的是一種輕盈的喜悅。白羊新月則為你帶來了「愛自己」的嶄新視角。這段時間，你的直覺與現實終於達成和解，不再需要透過犧牲來換取認可。請好好享受這份寧靜與自由，在春分的美好光影中，重新找回那個愛笑且充滿夢想的自己。