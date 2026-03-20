我是廣告 請繼續往下閱讀

倍利科股票抽籤時程：今天下午 2 點截止！

申購截止日： 3 月 20 日（五）

3 月 20 日（五） 預扣款日： 3 月 23 日（一）

3 月 23 日（一） 公開抽籤日： 3 月 24 日（二）

3 月 24 日（二） 撥券日期： 3 月 30 日（一），即上市掛牌日。

▲倍利科（7822）股票抽籤引發瘋搶，19日收盤價為1720元，中籤等於現賺 94 萬元，溢價率高達 120.51%，申購截止進入最後倒數。（圖／截自永豐證券APP）

倍利科做什麼？半導體良率的「AI 守門員」

股價、報酬率試算：一張股票現賺一輛車

參考價格指標 每股價差 一張獲利 (1,000股) 潛在報酬率 昨日收盤價 (1,720元) 940 元 $940,000 元 $120.5\% 昨日最高價 (1,830元) 1,050 元 $1,050,000 元 $134.6\%

▲倍利科（7822）申購進入最後倒數！19 日股價盤中閃現 1,830 元高點，每股價差高達 1,050 元，換算中籤一張現賺逾百萬，吸引投資人最後一刻湧入參與抽籤。（圖／截自永豐證券APP）

如何申購、交割戶要準備多少錢？

認購股款： 780,000 元

處理費與掛號郵資： 70 元

總計應備金額： 780,070 元。

一人限抽一次： 無論擁有多少個證券帳戶，每人僅能申購一次，重複申購將導致全數無效。

無論擁有多少個證券帳戶，每人僅能申購一次，重複申購將導致全數無效。 餘額務必充足： 扣款日當天若存款不足（包含處理費），將直接失去抽籤資格。

扣款日當天若存款不足（包含處理費），將直接失去抽籤資格。 資金凍結期： 未中籤者的款項（扣除 20 元處理費）將於 3 月 25 日退回交割戶。

台股史上最強「紅包」進入最後倒數！備受市場矚目的半導體檢測大廠倍利科（7822）預計於 3 月 30 日掛牌上市，公開申購將於今（20）天截止。受惠於先進封裝需求噴發，倍利科昨（19）股價表現極度強勢，盤中一度衝上 1,830 元天價，若以計算，幸運中籤者潛在獲利最高達 105 萬元。想要挑戰這筆「百萬紅包」的投資人，務必留意以下時程，今天（20）下午2點前是最後的申購窗口：倍利科（7822）是台灣高階自動光學檢量測（AOI）設備的領導廠商，核心競爭力在於獨門的 AI 深度學習演算法。公司累積超過 20 億張半導體缺陷影像大數據，能精準判別 2 奈米、3 奈米先進製程中的細微缺陷。在半導體產業邁向先進封裝的浪潮中，倍利科的技術已成為晶圓龍頭大廠不可或缺的良率守門員。即便扣除上市後的證交稅與券商交易費用（合計不到 1 萬元），相對於，這檔『千金股』的申購紅包依然被市場視為「近乎無損」的致富捷徑。投資人可透過證券商 APP 點選「新股申購」，並需在 3 月 23 日（下週一）扣款日前，於交割戶存足以下金額：⚠️