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▲孫燕姿大巨蛋演唱會將於5月15日、17日登場，今日KKTIX全面啟售，8分鐘內完售。但系統仍會清票，清出沒有付款的單子，粉絲仍有機會買票進場。（圖／理想國提供）

每個KKTIX會員帳號每場限購4張。請注意，此額度是 累計計算 的。例如：若已在國泰世華CUBE卡優先購階段買了2張，Live Nation預售買了1張，那麼在正式開賣或清票階段，該場次最多就只能再買1張。





的。例如：若已在國泰世華CUBE卡優先購階段買了2張，Live Nation預售買了1張，那麼在正式開賣或清票階段，該場次最多就只能再買1張。 電腦配位機制： 特別要注意的是，本次購票僅提供電腦配位，無法手動選區。系統會自動為分配至選擇票價中最適合且相連的座位；若當下已無相連座位，系統將會分配「不相連」的座位，購票時請特別留意。





信用卡付款： 支援 VISA、MASTER、JCB。為保障交易安全，KKTIX 已導入「信用卡 3D 驗證服務」，結帳時需接收並輸入手機簡訊驗證碼，請確保您的手機訊號暢通。





支援 VISA、MASTER、JCB。為保障交易安全，KKTIX 已導入「信用卡 3D 驗證服務」，結帳時需接收並輸入手機簡訊驗證碼，請確保您的手機訊號暢通。 ATM虛擬帳號付款： *僅限台灣金融機構核發之提款卡，且必須已開通「非約定帳戶轉帳」功能。



單筆訂單若超過新台幣 30,000 元，將無法使用 ATM 付款。



務必於系統規定的期限內完成匯款，逾期訂單將被自動取消並釋出。





*僅限台灣金融機構核發之提款卡，且必須已開通「非約定帳戶轉帳」功能。

取票方式： 全家便利商店 FamiPort 機台取票（手續費每筆30元，至多4張，於超商櫃台繳納）。





全家便利商店 FamiPort 機台取票（手續費每筆30元，至多4張，於超商櫃台繳納）。 開放取票時間： 活動前5天起才開放取票。購票成功後不用急著衝去超商，開演前任一時間皆可取票，避開尖峰時段更省時。





天后孫燕姿《就在日落以後》大巨蛋演唱會門票開賣8分鐘即秒殺，讓不少沒買到票的歌迷哀嚎。不過沒搶到票先別灰心，由於部分訂單可能因逾期未付款或刷卡失敗而取消，根據KKTIX先前公告，系統會陸續清票釋出票券，歌迷們仍有機會買票僅場。為了讓大家在清票階段能順利搶票，《NOWNEWS今日新聞》特別整理了KKTIX系統的清票機制與相關購票的4大規則，帶您一次掌握。有別於部分售票系統會在特定時間統一清票，KKTIX。只要有消費者未在期限內完成付款，系統就會自動取消該筆訂單，並將「未付款的票券」陸續釋放回購票頁面。建議歌迷朋友可以隨時留意售票網頁，看看是否有零星釋出的可售張數。