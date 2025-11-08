我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女神卡卡在葛萊美獎入圍7項，也稱得上是大贏家之一。（圖／環球音樂提供）

▲肯卓克拉瑪在葛萊美獎名單中入圍9項，聲勢居高不下。（圖／環球音樂提供）

這已經是超乎所求且夠難達成了，但是天啊， 獲得好幾個入圍簡直是太瘋狂了！我停止哭泣後， 想著我現在是在做夢嗎？」



為片中另一角色米拉（Mira）獻聲的 Audrey Nuna也坦言：「 這段旅程對我們所有人來說有多麼漫長， 同時感受到這段旅程的痛苦與有如雲霄飛車般起伏的情緒， 一切都在同一瞬間湧上心頭。」第68屆葛萊美頒獎典禮將於台灣時間2026年2月2日上午於洛杉磯 Crypto.com 體育館舉行。



▲Netflix現象級巨作《Kpop 獵魔女團》的夯歌〈Golden〉也入圍葛萊美獎年度歌曲。（圖／摘自IMDb）



年度製作 Record of the Year



Bad Bunny《DtMF》



莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Manchild》



多琪（Doechii）《Anxiety》



怪奇比莉（Billie Eilish）《WILDFLOWER》



女神卡卡（Lady Gaga）《Abracadabra》



肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、SZA《luther》



查普蘿恩（Chappell Roan）《The Subway》



ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）《APT.》



年度專輯 Album of the Year



Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》



小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》



莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》



Clipse, Pusha T & Malice《Let God Sort Em Out》



女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》



肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）《GNX》



Leon Thomas《MUTT》



造物主泰勒（Tyler, The Creator）《CHROMAKOPIA》



年度歌曲 Song of the Year



女神卡卡（Lady Gaga）《Abracadabra》



多琪（Doechii）《Anxiety》



ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）《APT.》



Bad Bunny《DtMF》



HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI《Golden》



肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、SZA《luther》



莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Manchild》



怪奇比莉（Billie Eilish）《WILDFLOWER》



最佳新人 Best New Artist



奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）



KATSEYE



The Marías



艾狄森芮（Addison Rae）



sombr



Leon Thomas



艾力克斯華倫（Alex Warren）



蘿菈楊（Lola Young）



最佳流行演出 Best Pop Solo Performance



小賈斯汀（Justin Bieber）《DAISIES》



莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Manchild》



女神卡卡（Lady Gaga）《Disease》



查普蘿恩（Chappell Roan）《The Subway》



蘿菈楊（Lola Young）《Messy》



最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance



辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo） & 亞莉安娜（Ariana Grande）《Defying Gravity》



HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI《Golden》



KATSEYE《Gabriela》



ROSÉ & 火星人布魯諾（Bruno Mars）《APT.》



SZA、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）《30 For 30》



最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album



小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》



莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》



麥莉（Miley Cyrus）《Something Beautiful》



女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》



靈魂巨人泰迪（Teddy Swims）《I've Tried Everything But Therapy （Part 2）》



K-POP迎來重要里程碑，第68屆葛萊美獎入圍名單中，BLACKPINK成員ROSÉ與火星人布魯諾合作洗腦神曲〈APT.〉，入圍年度單曲等3大獎，ROSÉ成為首位入圍葛萊美的K-POP女歌手，當然更是BLACKPINK中第一人！〈APT.〉在年度單曲這一項不僅要對決話題巨作《Kpop 獵魔女團》的夯歌〈Golden〉，也要對決女神卡卡的〈Abracadabra〉。全球樂壇盛事—第68屆葛萊美入圍名單於今（8）日揭曉，饒舌天王肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）獲9項提名成入圍大贏家，而流行天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下7項入圍居次，拉丁天王 Bad Bunny 、小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和R&B才子 Leon Thomas 同獲6項提名位居第3。不過今年K-POP突圍大獎成功，成了受到關注的現象，連重量刊物《洛杉磯時報》都稱：「2026年葛萊美獎，多位K-POP藝人獲提名主要獎項。」該報導還分析自從防彈少年團（BTS）在美國崛起以來，葛萊美獎對於K-POP雖然不排斥，但在各主要獎項上都未能提名，今年的入圍名單則顯示葛萊美獎，終於將K-POP視為主流音樂中很重要的部分。創下葛萊美獎新紀錄的ROSÉ，剛開始看入圍名單公布，還有點緊張，當聽到自己的名字被喊出，興奮直呼：「我的天啊！」。〈APT.〉推出後席捲全球，YouTube觀看數已破21億，獲葛來美獎青睞，並不讓人意外。而超人氣 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》原聲帶和夯曲〈Golden〉獲得5項提名，睽違4年發行新專輯《SWAG》的流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）也拿下4項入圍。為《Kpop 獵魔女團》中的女團 HUNTR/X 主唱魯米（Rumi）獻聲的 EJAE，也在受訪時分享自己得知好消息的反應：「入圍一個就夠了，