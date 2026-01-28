我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣設計師蕭青陽、蕭君恬父女檔攜手合作設計的專輯《Beginningless Beginning》（如圖），勇奪葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」。（圖／翻攝自凡音文化臉書）

全球樂壇年度盛事、第68屆葛萊美獎（GRAMMY Awards）即將於2月1日正式登場。在這個萬眾矚目的時刻，不禁讓人回想起台灣設計力連續兩年在國際舞台發光的高光瞬間。2022年設計師李政瀚、于薇便以《八歌浪》專輯包裝，為台灣奪下史上首座葛萊美獎。2023年，資深設計師蕭青陽在歷經18年的漫長等待、7度入圍叩關，終於攜手女兒蕭君恬以深具台灣文化底蘊的《Beginningless Beginning》拿下「最佳唱片包裝獎」，成功圓了18年的夢。這兩組設計師接力獲獎，證明了台灣的軟實力，讓世界看見這座島嶼獨特的美學。時間拉回2023年2月5日的洛杉磯，在第65屆頒獎典禮上，蕭青陽與女兒蕭君恬攜手設計的專輯《Beginningless Beginning》（淡蘭古道三部曲），勇奪「最佳唱片包裝獎」。這對蕭青陽而言意義非凡，他是該獎項史上入圍最多次的紀錄保持者，歷經18年漫長等待、7度入圍，終於和女兒一起成功抱回這座夢寐以求的留聲機獎座，這也是繼李政瀚、于薇後，台灣藝術家團隊連續兩年獲此殊榮。蕭青陽和蕭君恬獲獎作品《Beginningless Beginning》的設計概念，是一場穿越時空的對話。作品以台灣「淡蘭古道」為核心，收錄沿途不同時刻的溪水、山谷蟲鳴鳥叫，並搭配3000年前東方古樂器的演奏錄製。在視覺上，封面以布袋戲偶的外型出發，運用一張紙裁切出層層堆疊、如同蛇腹老相機的立體結構。這不僅象徵著紀錄百年古道中先祖走過的路、聽過的曲，設計團隊更希望透過葛萊美這個國際舞台，將台灣豐富的歷史文化與「祖先走的路」傳遞給全世界。當年領獎時，蕭青陽難掩激動以中文致詞，感謝先祖、家人與淡蘭古道團隊，並許願希望母親身體康復。他感性表示，這張專輯展現的是「由古迄今的傳承」，能與女兒蕭君恬一同在這個作品上獲獎，象徵著世代的交替與藝術的延續，格外具有意義。值得一提的是，當屆除了蕭青陽父女，設計師劉名晏操刀的Fann芳怡《Telos桃樂市》專輯也同時入圍，可看見台灣強大的設計軟實力。