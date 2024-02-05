葛萊美獎／麥莉希拉開胡！打敗泰勒絲　抱走「最佳流行歌手」

第66屆葛萊美獎頒獎典禮（66th Annual Grammy Awards）於台灣時間今（5）日早上9點登場，今年頒獎典禮在加州的洛杉磯加密貨幣網體育館舉行，典禮主持人再度由南非出身、曾獲艾美獎殊榮的名嘴崔佛諾亞（Trevor Noah）擔任，而在稍早女歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）首先開胡，擊敗泰勒絲，從頒獎人瑪麗亞凱莉手中抱走「Best Pop Solo Performance」（最佳流行歌手獎）。 我是廣告 請繼續往下閱讀 麥莉希拉激動的從瑪麗亞凱莉手裡接走「最佳流行歌手獎」，她先是開玩笑的表示，「如果沒有拿到這個獎沒有關係，但我不能錯過瑪麗亞凱莉。」接著提到，今天坐著的位置正好是她的幸運3號，她以小孩抓蝴蝶的故事，來比喻奪下該獎的感受，「〈Flowers〉就像是我的蝴蝶。」▲▼麥莉希拉（上圖左、下圖）抱走「最佳流行歌手獎」。（圖／美聯社／達志影像） 此外，該獎的入圍者還有泰勒絲（Taylor Swift）〈Anti-Hero〉、怪奇比莉（Billie Eilish ）〈What Was I Made For〉、Doja Cat〈Paint the Town Red〉、Olivia Rodrigo〈Vampire〉。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 第66屆葛萊美獎入圍名單曝光！泰勒絲創紀錄 她超前天后提名9項「最年輕的音樂家」蔣榮宗接棒葛萊美天王！奪設計奧斯卡雙金獎葛萊美天王麥可波頓罹患腦瘤！緊急動手術 病況曝光鄧紫棋第一線追星！要求貝克漢背上簽名 親密合照球迷羨慕