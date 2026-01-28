我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁倩玉睽違47年返台拍戲，就以《陽光女子合唱團》締造佳績，全台票房已破2.5億。（圖／摘自壹壹喜喜電影 YT）

▲《陽光女子合唱團》描述女犯人的情誼，讓觀眾感動落淚。（圖／壹壹喜喜提供）

▲A-Lin（如圖）和《陽光女子合唱團》導演林孝謙再合作，為片子唱出催淚暖心的主題曲〈幸福在歌唱〉。（圖／索尼唱片提供）

▲曾愷玹（右）在片中飾演「芸熙」的養母，與演出伴侶的小8（左）共同扶養孩子長大。（圖／陽光女子合唱團臉書）

▲《陽光女子合唱團》將韓國電影成功在地化翻拍，完全改變的大結局讓不少觀眾覺得，比韓國原版更好哭。（圖／記者蘇詠智攝）

全台票房已突破2.5億、仍持續熱映中的電影《陽光女子合唱團》，上映到第4個週末，全台單週票房依然逼近1億台幣，被譽為近年國片市場極為罕見的「長線賣座怪物」。這部電影為何能吸引不分男女老少走進戲院，甚至不少人二刷、三刷仍意猶未盡？《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理5大關鍵亮點，帶你一次看懂這部超熱門話題之作的爆紅原因。大多數觀眾第一眼看到《陽光女子合唱團》，最先注意到的就是主角陣容極其堅強，幾乎網羅各世代的頂尖女星。尤其旅日巨星翁倩玉睽違47年首度接演台灣電影，更是她榮登金馬獎影后超過半世紀後的全新作品，與她同世代的資深巨星大都已淡出演藝圈，更顯這一次回歸的難得與珍貴。片中還集結了陳意涵、鍾欣凌、安心亞、苗可麗、陳庭妮等曾擔綱偶像劇或鄉土劇重量級女主角的演員，擺在一起幾乎能吸引不同階層與年齡層的觀眾。每一個角色都被賦予明確功能，如戲分最重的陳意涵以哭戲見長，觀眾直呼「她哭得太厲害，看了都想跟著掉眼淚」，孫淑媚與安心亞則組成諧趣搭檔，互動自然討喜；鍾欣凌與苗可麗雖然戲分不算最重，但只要出場就有強烈存在感；陳庭妮看似低調，卻是劇中穩定情緒的關鍵角色，翁倩玉則帶來資深巨星的氣場，而新秀何曼希表現沉穩，完全不像首次拍攝電影，讓每個觀眾都能在其中找到自己欣賞的目標。過去常說國片賣座題材不外乎黑道、校園愛情與鬼片，但《陽光女子合唱團》幾乎沒有刻意強打這些類型。即便片中女犯入獄的原因仍不免牽扯到黑道背景，也僅是輕輕帶過，真正的核心放在「彼此互相扶持、照顧的情誼」，以及角色與孩子之間的親情互動。這世上或許有人不需要愛情，但親情與友情卻很少有人能完全割捨，因此觀眾很容易被劇情打中。編導將這些情感線處理得溫暖細膩，尤其片中角色多是被逼上絕路、仍無法逃過法律制裁與現實後果，觀眾心裡早已預期結局不會太美好，等到關鍵情節真正發生時，淚水反而被徹底牽引出來。後半段的幾次情感重擊，正是許多觀眾進場前信誓旦旦「我一定不會哭」，結果出場後卻涕淚縱橫的最大關鍵。既然片名是《陽光女子合唱團》，「唱歌」自然成為全片的重要元素，歌曲的選擇也因此格外關鍵。曾經在《比悲傷更悲傷的故事》合作的「天生歌姬」A‑Lin與導演林孝謙，當年憑〈有一種悲傷〉隨著電影熱賣，成為超級暢銷夯歌；這一次再度攜手推出〈幸福在歌唱〉，以溫暖抒情的風格，讓觀眾在歌聲中回味劇中人物的生命故事，同樣具有極強的催淚效果。另一首由洪佩瑜演唱的〈再見的時候〉，則緊扣翁倩玉飾演的玉英奶奶與女兒之間的情感，MV直接剪輯電影畫面，觀眾光是看MV就忍不住鼻酸。除了兩首原創主題曲外，劇中合唱團在甄選與表演過程中，也陸續演唱謝金燕〈練舞功〉、陶晶瑩〈姐姐妹妹站起來〉、蕭亞軒〈表白〉等膾炙人口的經典歌曲，讓觀眾感到熟悉又親切，同時也把現場氣氛炒得更加熱烈。近年來，好萊塢大片為了扭轉過往在性別與族群呈現上的失衡，往往採取較為明顯的轉向，卻也因此被觀眾批評「過於刻意」，甚至引發反感。就連過去票房幾乎無往不利的迪士尼，也在這類方針下踢過幾次票房大鐵板，讓部分影迷留下負面印象，反而陷入兩邊不討好的局面。在《陽光女子合唱團》的劇情中，其實並未刻意點明，但觀眾不難看出收養陳意涵女兒的曾愷玹與張允曦（小8）是一對女同志伴侶。編導刻意避開刻板印象，不把她們塑造成戲劇化的符號，而是以更自然、生活化的方式呈現兩人相處的日常，讓普羅大眾更容易接受，也較少引發爭議。這種「不說破卻又看得懂」的處理方式，也讓曾愷玹因《不能說的·祕密》等作品一度走紅後，再次成為觀眾討論的話題人物。導演林孝謙與編劇呂安弦過去曾攜手翻拍韓片《最悲傷的故事》，改編為《比悲傷更悲傷的故事》，讓無數觀眾為男女主角的悲涼結局落淚，成功創下全台2.4億票房佳績，甚至紅回原版電影的家鄉韓國，連在中國市場也寫下台灣電影的票房高峰。這一次，兩人再度將韓片《美麗的聲音》改編為《陽光女子合唱團》，在地化的比例更高，結局幾乎與韓版完全不同，許多觀眾認為台版的催淚程度甚至更勝原版。雖然翻拍是買下版權、將同一故事再度搬上銀幕，但《陽光女子合唱團》與韓國原版的差異其實不小，除了部分細節不同，人物與情節大綱看似相似，最終卻走向截然不同的結局。尤其台版從一開場就埋下伏筆，觀眾直到最後一刻才恍然大悟，驚覺編導的構思巧妙，最後的高潮兼具遺憾與感動，讓人不得不潸然淚下。