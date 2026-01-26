我是廣告 請繼續往下閱讀

陳意涵（左）與翁倩玉（右）在《陽光女子合唱團》有不少精彩對手戲。

翁倩玉久未返台拍戲，就以《陽光女子合唱團》締造佳績，全台票房已破2.5億。

全台票房衝破2.5億還在熱映中的《陽光女子合唱團》，片中一段陳意涵扮演的惠貞，在飾演玉英奶奶的翁倩玉面前，唱〈感恩的心〉、參加合唱團員甄選，部分觀眾懷疑是編導刻意的趣味設計，不過這卻是個大誤會。許多人印象中〈感恩的心〉是日劇《阿信》在台首播的主題曲，而翁倩玉又是《阿信》主題曲的演唱人，可是她其實唱的是片頭曲〈永遠相信〉，並非〈感恩的心〉。《陽光女子合唱團》用了觀眾耳熟能詳的謝金燕〈練舞功〉、陶晶瑩〈姐姐妹妹站起來〉等歌曲，增添不少親切感。而陳意涵參加甄選時唱〈感恩的心〉，部分觀眾以為是讓她故意在翁倩玉面前演唱個人代表歌曲，有意想不到的趣味。殊不知，這都是記憶出錯的誤會，〈感恩的心〉是台灣另一位旅日天后歐陽菲菲的經典歌曲，跟翁倩玉沒什麼關係。當年《阿信》在日本締造破紀錄收視，台灣由於尚在禁播日劇、日本歌曲的時期，等到日劇在三台解禁，已經是11年後，可是這齣經典首度登上台灣的電視，依舊受到矚目，唱片公司都為旗下大咖爭取要唱主題曲，最後兩巨頭飛碟、滾石各自派出歐陽菲菲〈感恩的心〉與翁倩玉〈永遠相信〉，結果兩首都入選，卻是前者放片尾，後者放片頭。翁倩玉其實跟《阿信》還更有淵源，因為這齣戲在香港首播時，粵語版的主題曲〈信〉就是她演唱，所以中視選定〈永遠相信〉作為傳統上較會受到各方重視的片頭曲，也是頗有意義。不過《阿信》在台播映後，竟是片尾曲〈感恩的心〉獲得的迴響大很多，還被一堆候選人拿去當競選歌，逐漸變成大眾認知中《阿信》的代表歌曲，〈永遠相信〉就被遺忘。不過翁倩玉近年來在台活動的頻繁程度又比歐陽菲菲高很多，不免有觀眾把她們跟作品搞混，才會造成一堆人以為〈感恩的心〉是翁倩玉歌曲的誤會。然而《陽光女子合唱團》讓陳意涵唱〈感恩的心〉其實另有深意，導演林孝謙曾在留言中提到陳意涵的角色名字「惠貞」的諧音在歌詞中有出現，是與角色本身有關，而不是要與演員做連結。