我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊玉英年輕版由小薰飾演。（圖／翻攝自YouTube 何樂音樂 PQP MUSIC和洪佩瑜 Pei-Yu Hung）

▲曾珮瑜飾演翁倩玉的女兒。（圖／翻攝自YouTube 何樂音樂 PQP MUSIC和洪佩瑜 Pei-Yu Hung）

翁倩玉在《陽光女子合唱團》中飾演楊玉英，因為殺老公、兒子入獄，不過其實她年輕時飽受丈夫言語羞辱、毆打，兒子又是弱智被老公唾棄，她才下定決心要跟老公、兒子一起離開，只留下唯一的女兒。但後來她沒死成，一清醒就被抓去關，母女再也沒有和解的機會。雖然電影沒有演出太多母女戲分，但主題曲〈再見的時候〉MV其實藏著很多母女互動，比電影還好哭。翁倩玉在劇中飾演的楊玉英，因年輕時犯下殺人罪入獄，只留下唯一的女兒美華，電影中女兒由曾珮瑜飾演，她對自己的「殺人犯媽媽」非常不諒解，每年弟弟的忌日她都會去探監，但翁倩玉都不肯見她，直到自己被診斷出肝癌，時日不多了，才終於答應會客。10年不見，曾珮瑜一開口就嗆翁倩玉，「我每年這個時候都會來看妳，提醒妳是一個多爛多糟糕的媽媽。」最後翁倩玉昏倒送醫不治，曾珮瑜也沒能見到媽媽最後一面。但在主題曲〈再見的時候〉MV中，帶出了楊玉英與女兒之間的感情，當年她生下弱智的兒子，被丈夫言語羞辱，甚至丈夫還對著兒子說「你怎麼不去死」，楊玉英決定和丈夫一起死，打算把兒子也帶走，當她在糖果中下毒時，眼神空洞，毫無希望，此時年幼的美華走過來，拿了碗裡面的糖果要放進嘴裡。玉英馬上把她的手拍掉，美華傷心地說，「妳只要給弟弟吃嗎？」玉英沒有回答她，只是神情恍惚的抱著她。後來玉英在丈夫的酒裡下毒，丈夫倒下後，也餵兒子和自己吃了毒糖果。只是玉英沒死成，再睜開眼睛是在病床上，美華在床邊哭喊著，「媽媽妳偏心，為什麼只帶爸爸跟弟弟不帶我。」從此在她心中就種下了對媽媽不諒解的種子。許多人看完MV都說，其實美華長大之後都知道媽媽的用意，只是童年一個人真的活得很累、很辛苦，後來到監獄探監，還咬牙切齒地跟媽媽說，「我過得很好，也沒有因為妳而懼怕婚姻，我結婚了，也當媽媽了，但是妳永遠都不會見到他們。」玉英聽完之後，內心只覺得欣慰，原來女兒過得很好，也當媽媽了，緩緩吐出「這樣好」3個字，讓網友大讚，MV比電影還好哭。