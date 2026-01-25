我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劇中飾演鍾欣凌跟班的「欣蒂」其實是知名舞蹈老師NIKE。（圖／翻攝自陽光女子合唱團官方臉書）

電影《陽光女子合唱團》口碑爆棚，除了劇情、主演們之外，客串演員也受到許多討論，像是在「王姐」鍾欣凌身邊的欣蒂，超強舞蹈實力非常搶戲，讓人好奇她究竟是誰，原來她就是這部片的舞蹈老師NIKE（陳姿陵），曾經替很多知名歌手編舞，上過《娛樂百分百》、《完全娛樂》等節目，而她近年以名字7LING參加《大嘻哈時代》展露頭角。鍾欣凌在《陽光女子合唱團》中飾演王姐，在片中她跟陳意涵爭聯歡會的表演項目，還進行舞蹈大比拚，而她身邊的小跟班欣蒂竟然超會跳，吸引了觀眾的注意，原來這位欣蒂，其實就是這部片的編舞老師NIKE，曾和羅志祥、蕭亞軒、李玖哲、張惠妹、蔡依林合作過。過去NIKE就上許多藝節目，像是《娛樂百分百》、《完全娛樂》等，性感的Jazz舞風、Hip Hop都是她的吃飯武器，近年更以名字7LING參加《大嘻哈時代》展露頭角。NIKE也時常在Threads上海巡，某次分享了去蘋果專櫃購物時，被店員認出來向她告白，「請問妳是演員嗎？ 我昨天剛看完陽光女子合唱團，超好看！」 她開心喊，「我的天啊人生中第一次遇到有人這樣問我，我真的好棒， 整個proud of myself 。」就在此時，另一個店員走過來說，「我是還沒看，但我知道妳是Nike老師。」NIKE說，「不管各位是因為我跳舞認識我，因為我饒舌認識我，或現在因為我演戲認識我，我都很榮幸能在這世上與大家相遇。」