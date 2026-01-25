我是廣告 請繼續往下閱讀

---以下有雷，請斟酌觀看---

電影《陽光女子合唱團》在社群平台上發酵，許多人看完都說實在太好哭，有二刷、三刷的讀者分享，再看一次會有不同的視角與發現，像是電影的開場，其實就是結尾陳意涵親生女兒「子晴（芸熙）」在搜尋當年女監新聞的畫面，仔細看會發現，開頭就能知道，陳意涵的角色「惠貞」最後沒能和親生女兒相見。許多人二刷《陽光女子合唱團》後發現很多細節，像是電影的開頭，是子晴（羅晨恩 飾）收到親生媽媽惠貞送她生日禮物的畫面，一台藍色的鋼琴，那是她1歲時，跟惠貞在監獄裡慶生，獄友阿蘭（安心亞 飾）送她的。後來子晴發現養母收在櫃子裡的鐵盒，裡面有陽光女子合唱團的徽章，還有她小時候的相冊，以及台北女子監獄發生命案的新聞簡報，這些東西原本都是養母雅涵（曾愷玹 飾）給惠貞的，但怎麼會最後又全部都還給雅涵了？其實開頭就演出了惠貞的結局。另外，在劉宥芯（何曼希 飾）見了親生媽媽之後，回到房裡後抱著玉英（翁倩玉 飾）哭喊著，「我怎麼有這樣的媽媽，我真的好討厭她！」的時候，玉英說，「她可能還不知道要怎麼當一個媽媽。」除了是在安慰宥芯之外，這句話似乎也是在對自己說。玉英當年是大歌星，因為生了弱智的兒子，被丈夫唾棄，後來她對老公、兒子還有自己下藥，留下年幼的女兒，只是後來老公和兒子死了，自己卻被救活，女兒也帶著對她的不諒解長大，在合唱團出監表演時，玉英準備指揮最後一首〈幸福在歌唱〉，朝著觀眾席看了一眼，眼神從期待到失落，原來她是在找自己的女兒，後來也發現，其實女兒躲在角落偷看她，母女終究沒能和解。而大合唱時，子晴被安排站在惠貞旁邊，惠貞感動落淚，畫面拍到子晴虎口上的黑痣，就跟她一歲時，躺在惠貞身邊拍到的畫面一樣。另外，有趣的是，在「王姐」鍾欣凌身邊那個很會跳舞的欣蒂，其實就是這部片的編舞老師NIKE老師（陳姿陵）。