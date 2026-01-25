我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾欣凌（左）的跟班是由知名舞蹈老師NIKE（右）飾演，同時也是該片的編舞老師。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

在電影《陽光女子合唱團》中飾演鍾欣凌跟班「欣蒂」的7LING（陳姿陵、NIKE老師），因為精湛舞技受到觀眾討論，過去她曾是知名舞蹈老師，後來以名字7LING參加《大嘻哈時代》展露頭角，更厲害的是，她的男友小她23歲，鍾欣凌也認證，「真的帥！」7LING曾在《小姐不熙娣》中聊姐弟戀話題，當主持人吳姍儒問她男友小幾歲時，44歲的7LING不好意思地說，「他小我23歲。」引來全場驚呼，來賓鍾欣凌跳出來爆料，「我看過她男友！她是我們電影舞蹈老師，她男友有一天來現場，我們這些姐姐圍著她男友，真的很像到可愛動物區，真的帥！超可愛的。」7LING也在節目上曝光和男友的放閃影片，連劉書宏都說想交往。7LING是在Threads上認識男友，她主動私訊對方搭訕，後來交往半年被男友媽媽發現，男友媽媽私訊想聊聊，把她嚇了一跳，沒想到媽媽只是希望她能幫忙照顧兒子的學業。7LING坦言，當大家得知她談年齡差這麼多的姐弟戀，第一反應都會是「也太幸運了吧」、「賺到」，但7LING認為，「為什麼不會覺得是他（男生）幸運？我自己會覺得，每個年齡都有它的價值。」7LING過去都是談姐弟戀，她自認心態年輕，和同齡人反而聊不上話。