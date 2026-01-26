我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫淑媚在《陽光女子合唱團》中飾演因為詐騙入獄的阿珮，電影中的形象和私下差很大，讓人完全認不出。（圖／翻攝自IG@shumaysun）

44歲孫淑媚有台版Jennie之稱，近來她在電影《陽光女子合唱團》中飾演因詐騙入獄的「阿珮」，和安心亞飾演的「阿蘭」一搭一唱，替電影製造不少笑料，但討論更熱烈的，是孫淑媚在劇中的造型，素顏、化老妝，加上不修邊幅的髮型，讓很多人都認不出來，還有人用她片中的口頭禪「高難度」直呼：「孫淑媚為什麼可以高難度+-20歲切換，太強！」孫淑媚之前上陶晶瑩的節目宣傳電影，陶晶瑩就說，整部片中就她是被騙去演的，孫淑媚說，當初跟導演討論完，她問導演：「這角色跟老、醜有什麼關係？」導演說希望她做出一種為戲犧牲的感覺，燃起了她的挑戰心。只是沒想到一到現場，才發現其他「獄友」陳意涵、安心亞、何曼希都超漂亮，連鍾欣凌都有化底妝，只有她要化老妝，灑一些斑點在臉上，所有演員中就她準備時間最短，10分鐘就搞定。現實生活中，孫淑媚44歲，陳意涵43歲，鍾欣凌對她們的童顏感到震驚，還問她們的醫生是誰，把觀眾逗樂。