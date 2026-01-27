我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞扮演《陽光女子合唱團》中的衝動女囚，表示是將本人的情緒放大10倍。（圖／壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》票房開低走高，透過社群平台發酵，已經突破2.5億大關，官方也釋出許多刪減片段，像是片中因為走私毒品而入獄的阿蘭（安心亞 飾）其實是育幼院長大的，聽到陳意涵要將女兒芸熙送出去，她感嘆，「要被好人家收養，比中樂透還難。」陳意涵在劇中飾演殺掉家暴老公的李惠貞，在獄中生下女兒芸熙，因為芸熙有先天性白內障，她打算將女兒送養，在官方釋出的未播片段中，陳意涵說，「我不想要芸熙跟我過苦日子，有好人家收養，對她也比較好。」此時安心亞說，「我就是育幼院長大的啊，要被好人家收養，比中樂透還難，更何況芸熙是女孩子，更難被領養。」一句話交代了阿蘭的催淚身世。此時因詐騙入獄的阿珮（孫淑媚 飾）提議，還是芸熙給她領養，「反正我們家已經有兩隻，多一雙筷子而已。」阿蘭白眼，「北七哦！妳家有前科怎麼領養啦。」許多網友都敲碗拍番外篇，像是阿蘭出獄後的生活，和帥哥律師麥可到底有沒有在一起，「阿蘭番外篇一定很好看」、「安心亞很台，超喜歡的」、「強烈期待導演再出個時間加長版」、「求一個幕後花絮跟完整版全片感覺都很好哭」。