▲45歲的孫淑媚有台版Jennie稱號。（圖／翻攝自IG@shumaysun）

▲孫淑媚在電影中趟泡麵頭，戴超俗紅框眼鏡。（圖／翻攝自陽光女子合唱團官方臉書）

電影《陽光女子合唱團》講述一群女囚的溫暖故事，超催淚劇情讓每個人看完都哭著走出電影院，而劇中角色「阿珮」因詐騙入獄，但卻有著好歌喉，一天到晚跟別人叫囂，跟阿蘭（安心亞 飾）一搭一唱，還有「蘭珮CP」的封號，不少人好奇阿珮是誰演的，一查才發現是歌手孫淑媚，45歲的孫淑媚保養得宜，還有台版Jennie的稱號，私下的穿搭跟點影形象差很大，讓許多影迷不可置信。孫淑媚在《陽光女子合唱團》中飾演因為詐騙入獄的阿珮，和安心亞一搭一唱製造不少笑料，而孫淑媚在片中一頭捲髮又戴著超俗的紅框眼鏡，加上沒化什麼妝，又要演出89妹的感覺，簡直和她私下是不同人。有網友敲碗問，「演阿珮的是誰？」結果許多人貼出孫淑媚社群平台的私照，讓許多人驚呼，「天啊不敢相信這是同一個人」、「造型太強了吧」、「我看到片尾名單才發現是孫淑媚」、「整場我都沒認出來」。就連孫淑媚本人都在Threads上發文，「弱弱的問一下，有人知道我有演《陽光女子合唱團》嗎？」意外掀起話題。